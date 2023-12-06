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Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря - РИА Новости, 06.12.2023
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11:50 06.12.2023 (обновлено: 11:51 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/lavrov-1914070707.html
Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря
Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря - РИА Новости, 06.12.2023
Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря
Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря выступит в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:50
2023-12-06T11:51
сергей лавров
совет федерации рф
мария захарова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря выступит в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Тринадцатого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Совета Федерации на тему "О реализации концепции внешней политики Российской Федерации", а также ответит на вопросы сенаторов", - сказала она.
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сергей лавров, совет федерации рф, мария захарова
Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Мария Захарова
Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря

Захарова: Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря выступит в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Тринадцатого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Совета Федерации на тему "О реализации концепции внешней политики Российской Федерации", а также ответит на вопросы сенаторов", - сказала она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Лавров заявил, что у России нет недружественных стран
1 декабря, 14:17
 
Сергей ЛавровСовет Федерации РФМария Захарова
 
 
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