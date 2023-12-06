https://ria.ru/20231206/lavrov-1914070707.html
Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря
Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря - РИА Новости, 06.12.2023
Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря
Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря выступит в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:50
2023-12-06T11:50
2023-12-06T11:51
сергей лавров
совет федерации рф
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря выступит в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Тринадцатого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Совета Федерации на тему "О реализации концепции внешней политики Российской Федерации", а также ответит на вопросы сенаторов", - сказала она.
https://ria.ru/20231201/strany-1913177414.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b56ef9751c353f76c559b198321dea3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, совет федерации рф, мария захарова
Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Мария Захарова
Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря
Захарова: Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря