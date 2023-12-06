https://ria.ru/20231206/lavrov-1914070707.html

Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря

Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря - РИА Новости, 06.12.2023

Лавров выступит на "правительственном часе" в Совфеде 13 декабря

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря выступит в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:50

2023-12-06T11:50

2023-12-06T11:51

сергей лавров

совет федерации рф

мария захарова

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря выступит в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Тринадцатого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Совета Федерации на тему "О реализации концепции внешней политики Российской Федерации", а также ответит на вопросы сенаторов", - сказала она.

https://ria.ru/20231201/strany-1913177414.html

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2023

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сергей лавров, совет федерации рф, мария захарова