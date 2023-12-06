https://ria.ru/20231206/lavrov-1914023581.html

Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД

Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД - РИА Новости, 06.12.2023

Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:04

2023-12-06T07:04

2023-12-06T08:53

россия

сергей лавров

apple

huawei technologies

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя", - рассказали агентству в министерстве. Ранее в телеграмм-канале "Вы слушали маяк" появилось видео с одного из мероприятий с участием министра, которое сопровождалось сообщением о том, что Лавров поменял телефон компании Apple на HUAWEI P60 Pro.

https://ria.ru/20231205/tsb-1913825809.html

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россия, сергей лавров, apple, huawei technologies