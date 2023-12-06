https://ria.ru/20231206/lavrov-1914023581.html
Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД
Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД - РИА Новости, 06.12.2023
Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:04
2023-12-06T07:04
2023-12-06T08:53
россия
сергей лавров
apple
huawei technologies
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902202155_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_dcb7ce5ea955f47e9663c45d9969adb5.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя", - рассказали агентству в министерстве. Ранее в телеграмм-канале "Вы слушали маяк" появилось видео с одного из мероприятий с участием министра, которое сопровождалось сообщением о том, что Лавров поменял телефон компании Apple на HUAWEI P60 Pro.
https://ria.ru/20231205/tsb-1913825809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902202155_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_047cd73b57a442f0266398c7a9636aae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, apple, huawei technologies
Россия, Сергей Лавров, Apple, Huawei Technologies
Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД
МИД: Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя