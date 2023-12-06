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Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД - РИА Новости, 06.12.2023
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07:04 06.12.2023 (обновлено: 08:53 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/lavrov-1914023581.html
Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД
Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД - РИА Новости, 06.12.2023
Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:04
2023-12-06T08:53
россия
сергей лавров
apple
huawei technologies
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя", - рассказали агентству в министерстве. Ранее в телеграмм-канале "Вы слушали маяк" появилось видео с одного из мероприятий с участием министра, которое сопровождалось сообщением о том, что Лавров поменял телефон компании Apple на HUAWEI P60 Pro.
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россия, сергей лавров, apple, huawei technologies
Россия, Сергей Лавров, Apple, Huawei Technologies
Лавров уже давно отказался от iPhone, сообщили в МИД

МИД: Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.
"Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя", - рассказали агентству в министерстве.
Ранее в телеграмм-канале "Вы слушали маяк" появилось видео с одного из мероприятий с участием министра, которое сопровождалось сообщением о том, что Лавров поменял телефон компании Apple на HUAWEI P60 Pro.
iPhone 14 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Источник: ЦБ запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях
5 декабря, 11:28
 
РоссияСергей ЛавровAppleHuawei Technologies
 
 
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