https://ria.ru/20231206/laviny-1914023084.html
На севере Бурятии объявлена лавинная опасность
На севере Бурятии объявлена лавинная опасность - РИА Новости, 06.12.2023
На севере Бурятии объявлена лавинная опасность
Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:46
2023-12-06T06:46
2023-12-06T09:49
происшествия
северо-байкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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УЛАН-УДЭ, 6 дек – РИА Новости. Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. "По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды…, с 08.00 (3.00 мск) 6 декабря по 08:00 (3.00 мск) 7 декабря в Северо-Байкальском районе республики Бурятия возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать осторожность. Запрещено выходить на туристические маршруты, находящиеся в лавиноопасной зоне.
https://ria.ru/20231203/lavina-1913473672.html
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происшествия, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Северо-Байкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На севере Бурятии объявлена лавинная опасность
В Северо-Байкальском районе Бурятии объявили опасность схода лавин