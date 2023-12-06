https://ria.ru/20231206/laviny-1914023084.html

На севере Бурятии объявлена лавинная опасность

На севере Бурятии объявлена лавинная опасность - РИА Новости, 06.12.2023

На севере Бурятии объявлена лавинная опасность

Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:46

2023-12-06T06:46

2023-12-06T09:49

происшествия

северо-байкальский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914041988_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_d4286d0d0e34b64796ff1f82de16dda2.jpg

УЛАН-УДЭ, 6 дек – РИА Новости. Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. "По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды…, с 08.00 (3.00 мск) 6 декабря по 08:00 (3.00 мск) 7 декабря в Северо-Байкальском районе республики Бурятия возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать осторожность. Запрещено выходить на туристические маршруты, находящиеся в лавиноопасной зоне.

https://ria.ru/20231203/lavina-1913473672.html

северо-байкальский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия