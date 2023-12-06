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Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса - РИА Новости, 06.12.2023
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08:55 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/laos-1914031764.html
Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса
Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса - РИА Новости, 06.12.2023
Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса
Общение президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и президента РФ Владимира Путина на русском языке является признаком глубокого взаимопонимания стран, заявил в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:55
2023-12-06T08:55
в мире
пекин
россия
лаос
владимир путин
тхонглун сисулит
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Общение президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и президента РФ Владимира Путина на русском языке является признаком глубокого взаимопонимания стран, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси. В октябре президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на русском языке поблагодарил российского президента Владимира Путина за встречу в Пекине, а также выразил сожаление, что не смог посетить прошедший ранее Восточный экономический форум (ВЭФ). "Я лично присутствовал на этой встрече в Пекине. Я видел, как оба лидера непринужденно общались друг с другом. Совместное общение высших руководителей наших стран на русском языке является знаком всеобъемлющего взаимопонимания обеих стран, которое нам необходимо сохранять", - отметил Вонгпоси. Ранее российский лидер в ходе беседы с лаосским коллегой в Пекине вспомнил, что они учились в одни и те же годы в Ленинграде.
https://ria.ru/20231206/laos-1914022338.html
https://ria.ru/20231206/laos-1914014896.html
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в мире, пекин, россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит
В мире, Пекин, Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит
Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса

Министр: общение президентов России и Лаоса проходит на русском языке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Общение президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и президента РФ Владимира Путина на русском языке является признаком глубокого взаимопонимания стран, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси.
В октябре президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на русском языке поблагодарил российского президента Владимира Путина за встречу в Пекине, а также выразил сожаление, что не смог посетить прошедший ранее Восточный экономический форум (ВЭФ).
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Вчера, 06:37
"Я лично присутствовал на этой встрече в Пекине. Я видел, как оба лидера непринужденно общались друг с другом. Совместное общение высших руководителей наших стран на русском языке является знаком всеобъемлющего взаимопонимания обеих стран, которое нам необходимо сохранять", - отметил Вонгпоси.
Ранее российский лидер в ходе беседы с лаосским коллегой в Пекине вспомнил, что они учились в одни и те же годы в Ленинграде.
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Вчера, 03:35
 
В миреПекинРоссияЛаосВладимир ПутинТхонглун Сисулит
 
 
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