https://ria.ru/20231206/laos-1914031764.html

Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса

Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса - РИА Новости, 06.12.2023

Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса

Общение президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и президента РФ Владимира Путина на русском языке является признаком глубокого взаимопонимания стран, заявил в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:55

2023-12-06T08:55

2023-12-06T08:55

в мире

пекин

россия

лаос

владимир путин

тхонглун сисулит

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Общение президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и президента РФ Владимира Путина на русском языке является признаком глубокого взаимопонимания стран, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси. В октябре президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на русском языке поблагодарил российского президента Владимира Путина за встречу в Пекине, а также выразил сожаление, что не смог посетить прошедший ранее Восточный экономический форум (ВЭФ). "Я лично присутствовал на этой встрече в Пекине. Я видел, как оба лидера непринужденно общались друг с другом. Совместное общение высших руководителей наших стран на русском языке является знаком всеобъемлющего взаимопонимания обеих стран, которое нам необходимо сохранять", - отметил Вонгпоси. Ранее российский лидер в ходе беседы с лаосским коллегой в Пекине вспомнил, что они учились в одни и те же годы в Ленинграде.

https://ria.ru/20231206/laos-1914022338.html

https://ria.ru/20231206/laos-1914014896.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекин, россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит