Министр Вонгпоси рассказал о важности диалога президентов России и Лаоса
Министр: общение президентов России и Лаоса проходит на русском языке
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Общение президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и президента РФ Владимира Путина на русском языке является признаком глубокого взаимопонимания стран, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси.
В октябре президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на русском языке поблагодарил российского президента Владимира Путина за встречу в Пекине, а также выразил сожаление, что не смог посетить прошедший ранее Восточный экономический форум (ВЭФ).
"Я лично присутствовал на этой встрече в Пекине. Я видел, как оба лидера непринужденно общались друг с другом. Совместное общение высших руководителей наших стран на русском языке является знаком всеобъемлющего взаимопонимания обеих стран, которое нам необходимо сохранять", - отметил Вонгпоси.
Ранее российский лидер в ходе беседы с лаосским коллегой в Пекине вспомнил, что они учились в одни и те же годы в Ленинграде.