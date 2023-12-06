https://ria.ru/20231206/laos-1914029052.html

Лаос будет развивать взаимодействие с Россией, заявил министр

Лаос будет развивать взаимодействие с Россией, заявил министр - РИА Новости, 06.12.2023

Лаос будет развивать взаимодействие с Россией, заявил министр

Власти Лаоса планируют развивать сотрудничество с Россией в рамках своего председательства в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2024 году, заявил в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:17

2023-12-06T08:17

2023-12-06T08:17

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Лаоса планируют развивать сотрудничество с Россией в рамках своего председательства в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси. "В 2024 году Лаосская Народно-Демократическая Республика станет председателем АСЕАН… В диалоге Россия-АСЕАН мы продолжим продвигать предложения России о сотрудничестве в рамках Ассоциации. Мы также готовы расширять совместно с Россией наши коллективные усилия", - отметил Вонгпоси. Он добавил, что у диалога Россия-АСЕАН есть "хорошие перспективы" в рамках председательства Лаоса в Ассоциации. "Наши страны, Лаос и Россия, имеют богатую историю отношений. И в настоящее время эти отношения продолжают двигаться в том же направлении и улучшаются. В прошлом и до сих пор, в любых условиях мы всегда поддерживали друг друга. После обретения Лаосом независимости Россия улучшила кадровые ресурсы Лаосской НДР - мы можем заметить, что многие эффективные рабочие и сотрудники прошли обучение в Российской Федерации или бывшем Советском Союзе", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231206/laos-1914020072.html

https://ria.ru/20231206/laos-1914014896.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, лаос, в мире