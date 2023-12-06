https://ria.ru/20231206/laos-1914029052.html
Лаос будет развивать взаимодействие с Россией, заявил министр
Лаос будет развивать взаимодействие с Россией, заявил министр - РИА Новости, 06.12.2023
Лаос будет развивать взаимодействие с Россией, заявил министр
Власти Лаоса планируют развивать сотрудничество с Россией в рамках своего председательства в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2024 году, заявил в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:17
2023-12-06T08:17
2023-12-06T08:17
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Лаоса планируют развивать сотрудничество с Россией в рамках своего председательства в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси. "В 2024 году Лаосская Народно-Демократическая Республика станет председателем АСЕАН… В диалоге Россия-АСЕАН мы продолжим продвигать предложения России о сотрудничестве в рамках Ассоциации. Мы также готовы расширять совместно с Россией наши коллективные усилия", - отметил Вонгпоси. Он добавил, что у диалога Россия-АСЕАН есть "хорошие перспективы" в рамках председательства Лаоса в Ассоциации. "Наши страны, Лаос и Россия, имеют богатую историю отношений. И в настоящее время эти отношения продолжают двигаться в том же направлении и улучшаются. В прошлом и до сих пор, в любых условиях мы всегда поддерживали друг друга. После обретения Лаосом независимости Россия улучшила кадровые ресурсы Лаосской НДР - мы можем заметить, что многие эффективные рабочие и сотрудники прошли обучение в Российской Федерации или бывшем Советском Союзе", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231206/laos-1914020072.html
https://ria.ru/20231206/laos-1914014896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, в мире
Лаос будет развивать взаимодействие с Россией, заявил министр
Министр Вонгпоси: Лаос будет развивать взаимодействие с Россией в АСЕАН
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Лаоса планируют развивать сотрудничество с Россией в рамках своего председательства в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси.
"В 2024 году Лаосская Народно-Демократическая Республика станет председателем АСЕАН… В диалоге Россия-АСЕАН мы продолжим продвигать предложения России о сотрудничестве в рамках Ассоциации. Мы также готовы расширять совместно с Россией наши коллективные усилия", - отметил Вонгпоси.
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Он добавил, что у диалога Россия-АСЕАН есть "хорошие перспективы" в рамках председательства Лаоса в Ассоциации.
"Наши страны, Лаос и Россия, имеют богатую историю отношений. И в настоящее время эти отношения продолжают двигаться в том же направлении и улучшаются. В прошлом и до сих пор, в любых условиях мы всегда поддерживали друг друга. После обретения Лаосом независимости Россия улучшила кадровые ресурсы Лаосской НДР - мы можем заметить, что многие эффективные рабочие и сотрудники прошли обучение в Российской Федерации или бывшем Советском Союзе", - подытожил собеседник агентства.
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