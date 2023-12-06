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В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией

В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 06.12.2023

В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией

Министерство инвестиций Лаоса намерено способствовать запуску прямых рейсов с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:43

2023-12-06T05:43

2023-12-06T10:55

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство инвестиций Лаоса намерено способствовать запуску прямых рейсов с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Кхамчен Вонгпоси. "От имени правительства и со стороны министерства планирования и инвестиций мы согласны поощрять продвижение прямых рейсов из России в Лаос и из Лаоса в Россию, но более конкретно об этом могут говорить ответственные представители правительств и авиакомпании. Обе стороны должны продолжать действовать. Мы со своей стороны готовы способствовать этому на уровне правительства (Лаоса - ред.)", - отметил Вонгпоси. По словам министра, вопрос запуска прямых рейсов между Лаосом и Россией является "действительно важным" - успешное развитие этих переговоров будет означать, что Россия и Лаос по-прежнему поддерживают связь и диалог несмотря на географическую отдаленность друг от друга. Ранее посол РФ в ЛНДР Владимир Калинин говорил в интервью РИА Новости, что ряд банков Лаоса начал принимать карты российской платежной системы "Мир". По его словам, с карт "Мир" в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме.

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