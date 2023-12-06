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В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 06.12.2023
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Туризм
 
05:43 06.12.2023 (обновлено: 10:55 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/laos-1914020072.html
В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией
В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 06.12.2023
В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией
Министерство инвестиций Лаоса намерено способствовать запуску прямых рейсов с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:43
2023-12-06T10:55
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство инвестиций Лаоса намерено способствовать запуску прямых рейсов с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Кхамчен Вонгпоси. "От имени правительства и со стороны министерства планирования и инвестиций мы согласны поощрять продвижение прямых рейсов из России в Лаос и из Лаоса в Россию, но более конкретно об этом могут говорить ответственные представители правительств и авиакомпании. Обе стороны должны продолжать действовать. Мы со своей стороны готовы способствовать этому на уровне правительства (Лаоса - ред.)", - отметил Вонгпоси. По словам министра, вопрос запуска прямых рейсов между Лаосом и Россией является "действительно важным" - успешное развитие этих переговоров будет означать, что Россия и Лаос по-прежнему поддерживают связь и диалог несмотря на географическую отдаленность друг от друга. Ранее посол РФ в ЛНДР Владимир Калинин говорил в интервью РИА Новости, что ряд банков Лаоса начал принимать карты российской платежной системы "Мир". По его словам, с карт "Мир" в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме.
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лаос, россия, экономика, новости - туризм
Лаос, Россия, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
В Лаосе намерены способствовать запуску прямых рейсов с Россией

Министерство инвестиций Лаоса намерено помочь запустить прямые рейсы с Россией

© Fotolia / Elena ErmakovaВид на Луанг-Прабанг, Лаос
Вид на Луанг-Прабанг, Лаос - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Fotolia / Elena Ermakova
Вид на Луанг-Прабанг, Лаос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство инвестиций Лаоса намерено способствовать запуску прямых рейсов с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Кхамчен Вонгпоси.
«
"От имени правительства и со стороны министерства планирования и инвестиций мы согласны поощрять продвижение прямых рейсов из России в Лаос и из Лаоса в Россию, но более конкретно об этом могут говорить ответственные представители правительств и авиакомпании. Обе стороны должны продолжать действовать. Мы со своей стороны готовы способствовать этому на уровне правительства (Лаоса - ред.)", - отметил Вонгпоси.
По словам министра, вопрос запуска прямых рейсов между Лаосом и Россией является "действительно важным" - успешное развитие этих переговоров будет означать, что Россия и Лаос по-прежнему поддерживают связь и диалог несмотря на географическую отдаленность друг от друга.
Ранее посол РФ в ЛНДР Владимир Калинин говорил в интервью РИА Новости, что ряд банков Лаоса начал принимать карты российской платежной системы "Мир". По его словам, с карт "Мир" в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме.
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