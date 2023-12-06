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Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 06.12.2023
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03:35 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/laos-1914014896.html
Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 06.12.2023
Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию, заявил в интервью РИА РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:35
2023-12-06T03:35
в мире
лаос
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования страны Кхамчен Вонгпоси. "Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях (вступления) в БРИКС", - подчеркнул министр. Он отметил, что все, что бы ни происходило со странами-членами БРИКС, "имеет тенденцию быть позитивным". "Лаос в настоящее время является страной-наблюдателем в БРИКС. Чтобы принять какие-либо действия в этом направлении, министерству планирования и инвестиций нужно будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством, а также пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в БРИКС", - добавил Вонгпоси.
https://ria.ru/20231130/laos-1912937147.html
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в мире, лаос
В мире, Лаос
Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

Министр инвестиций Лаоса заявил о желании страны присоединиться к БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования страны Кхамчен Вонгпоси.
«
"Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях (вступления) в БРИКС", - подчеркнул министр.
Он отметил, что все, что бы ни происходило со странами-членами БРИКС, "имеет тенденцию быть позитивным".
"Лаос в настоящее время является страной-наблюдателем в БРИКС. Чтобы принять какие-либо действия в этом направлении, министерству планирования и инвестиций нужно будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством, а также пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в БРИКС", - добавил Вонгпоси.
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