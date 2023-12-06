https://ria.ru/20231206/laos-1914014896.html
Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 06.12.2023
Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию, заявил в интервью РИА РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:35
2023-12-06T03:35
2023-12-06T03:35
в мире
лаос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования страны Кхамчен Вонгпоси. "Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях (вступления) в БРИКС", - подчеркнул министр. Он отметил, что все, что бы ни происходило со странами-членами БРИКС, "имеет тенденцию быть позитивным". "Лаос в настоящее время является страной-наблюдателем в БРИКС. Чтобы принять какие-либо действия в этом направлении, министерству планирования и инвестиций нужно будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством, а также пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в БРИКС", - добавил Вонгпоси.
https://ria.ru/20231130/laos-1912937147.html
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос
Лаос выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Министр инвестиций Лаоса заявил о желании страны присоединиться к БРИКС
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и планирования страны Кхамчен Вонгпоси.
«
"Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях (вступления) в БРИКС", - подчеркнул министр.
Он отметил, что все, что бы ни происходило со странами-членами БРИКС, "имеет тенденцию быть позитивным".
"Лаос в настоящее время является страной-наблюдателем в БРИКС. Чтобы принять какие-либо действия в этом направлении, министерству планирования и инвестиций нужно будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством, а также пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в БРИКС", - добавил Вонгпоси.
Посол в Лаосе рассказал об уважении к русскому языку в стране