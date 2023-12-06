Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Масштабные мероприятия в период празднования Нового года и Рождества отменят в Краснодарском крае, охрана на объектах массового скопления людей будет усилена, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка.
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"Совсем немного времени остается до Нового года и Рождества – самых любимых праздников для жителей края и всей страны. Но для нас это период напряженной работы, наша задача – сохранить стабильную ситуацию и обеспечить безопасность в регионе. Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий. Но люди будут посещать торговые центры, театры, концертные залы. Нужно усилить охрану на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи. К этой работе в муниципалитетах необходимо привлечь казаков", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
По данным властей, в период новогодних и рождественских праздников к охране общественного порядка и защите госграницы привлекут более 9,3 тысячи казаков.
Ранее Кондратьев сообщил о запрете на использование фейерверков в регионе, введённом с начала спецоперации. В среду мэр Сочи Алексей Копайгородский также заявил, что городских салютов на новогодние и рождественские праздники в городе не будет.