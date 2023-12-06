https://ria.ru/20231206/kuban-1914171706.html

Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год

Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год - РИА Новости, 06.12.2023

Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год

Масштабные мероприятия в период празднования Нового года и Рождества отменят в Краснодарском крае, охрана на объектах массового скопления людей будет усилена,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:22

2023-12-06T17:22

2023-12-06T17:24

краснодарский край

общество

сочи

краснодарский край

вениамин кондратьев

алексей копайгородский

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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Масштабные мероприятия в период празднования Нового года и Рождества отменят в Краснодарском крае, охрана на объектах массового скопления людей будет усилена, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка. "Совсем немного времени остается до Нового года и Рождества – самых любимых праздников для жителей края и всей страны. Но для нас это период напряженной работы, наша задача – сохранить стабильную ситуацию и обеспечить безопасность в регионе. Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий. Но люди будут посещать торговые центры, театры, концертные залы. Нужно усилить охрану на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи. К этой работе в муниципалитетах необходимо привлечь казаков", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По данным властей, в период новогодних и рождественских праздников к охране общественного порядка и защите госграницы привлекут более 9,3 тысячи казаков. Ранее Кондратьев сообщил о запрете на использование фейерверков в регионе, введённом с начала спецоперации. В среду мэр Сочи Алексей Копайгородский также заявил, что городских салютов на новогодние и рождественские праздники в городе не будет.

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сочи

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, алексей копайгородский