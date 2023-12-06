Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
17:22 06.12.2023 (обновлено: 17:24 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/kuban-1914171706.html
Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год
Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год - РИА Новости, 06.12.2023
Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год
Масштабные мероприятия в период празднования Нового года и Рождества отменят в Краснодарском крае, охрана на объектах массового скопления людей будет усилена,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:22
2023-12-06T17:24
краснодарский край
общество
сочи
краснодарский край
вениамин кондратьев
алексей копайгородский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835196570_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e335dddc991c29c2bf32d4ecdc9279be.jpg
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Масштабные мероприятия в период празднования Нового года и Рождества отменят в Краснодарском крае, охрана на объектах массового скопления людей будет усилена, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка. "Совсем немного времени остается до Нового года и Рождества – самых любимых праздников для жителей края и всей страны. Но для нас это период напряженной работы, наша задача – сохранить стабильную ситуацию и обеспечить безопасность в регионе. Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий. Но люди будут посещать торговые центры, театры, концертные залы. Нужно усилить охрану на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи. К этой работе в муниципалитетах необходимо привлечь казаков", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По данным властей, в период новогодних и рождественских праздников к охране общественного порядка и защите госграницы привлекут более 9,3 тысячи казаков. Ранее Кондратьев сообщил о запрете на использование фейерверков в регионе, введённом с начала спецоперации. В среду мэр Сочи Алексей Копайгородский также заявил, что городских салютов на новогодние и рождественские праздники в городе не будет.
https://ria.ru/20231204/metro-1913767024.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835196570_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_6ad512680d1381d560e5361e0e5e0adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, алексей копайгородский
Краснодарский край, Общество, Сочи, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Алексей Копайгородский

Кондратьев заявил, что на Кубани отменят массовые мероприятия в Новый год

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Масштабные мероприятия в период празднования Нового года и Рождества отменят в Краснодарском крае, охрана на объектах массового скопления людей будет усилена, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка.
«
"Совсем немного времени остается до Нового года и Рождества – самых любимых праздников для жителей края и всей страны. Но для нас это период напряженной работы, наша задача – сохранить стабильную ситуацию и обеспечить безопасность в регионе. Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий. Но люди будут посещать торговые центры, театры, концертные залы. Нужно усилить охрану на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи. К этой работе в муниципалитетах необходимо привлечь казаков", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
По данным властей, в период новогодних и рождественских праздников к охране общественного порядка и защите госграницы привлекут более 9,3 тысячи казаков.
Ранее Кондратьев сообщил о запрете на использование фейерверков в регионе, введённом с начала спецоперации. В среду мэр Сочи Алексей Копайгородский также заявил, что городских салютов на новогодние и рождественские праздники в городе не будет.
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Проект создания метро в Краснодаре находится на этапе экспертизы
4 декабря, 22:57
 
Краснодарский крайОбществоСочиКраснодарский крайВениамин КондратьевАлексей Копайгородский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала