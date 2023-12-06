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Украина не сможет вернуть Крым, заявил конгрессмен - РИА Новости, 06.12.2023
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04:46 06.12.2023 (обновлено: 16:14 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/krym-1914017328.html
Украина не сможет вернуть Крым, заявил конгрессмен
Украина не сможет вернуть Крым, заявил конгрессмен - РИА Новости, 06.12.2023
Украина не сможет вернуть Крым, заявил конгрессмен
Республиканец, член палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси заявил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:46
2023-12-06T16:14
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Республиканец, член палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси заявил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". "Говорить о том, что нам удастся разбить Россию, истощить резервы ее армии за счет жизней украинцев, зная, что в конечном счете им никогда не удастся победить, они не возьмут обратно Крым, хотя мы заявляем об этом как об одной из целей, является морально предосудительным поступком, как и финансировать это", — сказал Мэсси американскому телеведущему Такеру Карлсону. Он добавил, что сам не намерен голосовать за выделение нового финансирования на нужды Украины, однако считает, что после долгих согласований очередной пакет финансовой помощи для Украины все же примут. Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства заканчиваются, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Москве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914017193.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, такер карлсон, нато, оон, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, ООН, В мире
Украина не сможет вернуть Крым, заявил конгрессмен

Конгрессмен Мэсси: Украина не сможет взять под свой контроль Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник В. И. Ленину недалеко от набережной в Ялте
Памятник В. И. Ленину недалеко от набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник В. И. Ленину недалеко от набережной в Ялте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Республиканец, член палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси заявил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Конгрессмен признал соучастие США в перевороте на Украине
Вчера, 04:43
"Говорить о том, что нам удастся разбить Россию, истощить резервы ее армии за счет жизней украинцев, зная, что в конечном счете им никогда не удастся победить, они не возьмут обратно Крым, хотя мы заявляем об этом как об одной из целей, является морально предосудительным поступком, как и финансировать это", — сказал Мэсси американскому телеведущему Такеру Карлсону.
Он добавил, что сам не намерен голосовать за выделение нового финансирования на нужды Украины, однако считает, что после долгих согласований очередной пакет финансовой помощи для Украины все же примут.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства заканчиваются, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Москве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Море - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Госдуме призвали уничтожать западные дроны у берегов Крыма
5 декабря, 09:39
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОООНВ мире
 
 
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