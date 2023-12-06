https://ria.ru/20231206/kredit-1914194474.html

В России сохранят программу льготных кредитов для IT-компаний в 2024 году

В России сохранят программу льготных кредитов для IT-компаний в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023

В России сохранят программу льготных кредитов для IT-компаний в 2024 году

Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для IT-компаний сохранится в 2024 году; на субсидирование льготной ставки в бюджете на следующий РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:35

2023-12-06T18:35

2023-12-06T18:35

россия

экономика

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895088696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_add15b7076372b170856b88e9a76a4c7.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для IT-компаний сохранится в 2024 году; на субсидирование льготной ставки в бюджете на следующий год заложено более 4 миллиардов рублей, программа потребовала дополнительного финансирования из-за повышения ключевой ставки, сообщили в Минцифры РФ. "Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для ИТ-компаний продолжает действовать. На 2024 год на субсидирование льготной ставки в бюджете заложено более 4 миллиардов рублей. В связи с решениями Центробанка о повышении ключевой ставки в этом году программа потребовала допфинансирования", - говорится в сообщении. Министерство нашло дополнительные средства, и их первая часть уже выделена - вторую доведут до конца года, она обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки. Льготные условия сохраняются для компаний, которые ранее получили уведомления о переводе на коммерческую ставку. "Образовавшаяся из-за роста ключевой ставки задолженность перед банками поэтапно погашается и будет полностью закрыта с учетом планируемых к доведению средств. В ближайшее время первая волна платежей в адрес банков завершится, и будет произведен перерасчет. Платить по рыночной ставке ИТ-компаниям не придется", - добавили в министерстве. За время действия программы льготного кредитования IT-компаний с 2019 года поддержку получили 163 проекта с общим кредитным портфелем более 80 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231206/mintsifry-1914103473.html

https://ria.ru/20231129/grant-1912650783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)