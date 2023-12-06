https://ria.ru/20231206/kredit-1914194474.html
В России сохранят программу льготных кредитов для IT-компаний в 2024 году
В России сохранят программу льготных кредитов для IT-компаний в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023
В России сохранят программу льготных кредитов для IT-компаний в 2024 году
Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для IT-компаний сохранится в 2024 году; на субсидирование льготной ставки в бюджете на следующий РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:35
2023-12-06T18:35
2023-12-06T18:35
россия
экономика
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для IT-компаний сохранится в 2024 году; на субсидирование льготной ставки в бюджете на следующий год заложено более 4 миллиардов рублей, программа потребовала дополнительного финансирования из-за повышения ключевой ставки, сообщили в Минцифры РФ. "Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для ИТ-компаний продолжает действовать. На 2024 год на субсидирование льготной ставки в бюджете заложено более 4 миллиардов рублей. В связи с решениями Центробанка о повышении ключевой ставки в этом году программа потребовала допфинансирования", - говорится в сообщении. Министерство нашло дополнительные средства, и их первая часть уже выделена - вторую доведут до конца года, она обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки. Льготные условия сохраняются для компаний, которые ранее получили уведомления о переводе на коммерческую ставку. "Образовавшаяся из-за роста ключевой ставки задолженность перед банками поэтапно погашается и будет полностью закрыта с учетом планируемых к доведению средств. В ближайшее время первая волна платежей в адрес банков завершится, и будет произведен перерасчет. Платить по рыночной ставке ИТ-компаниям не придется", - добавили в министерстве. За время действия программы льготного кредитования IT-компаний с 2019 года поддержку получили 163 проекта с общим кредитным портфелем более 80 миллиардов рублей.
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россия, экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Экономика, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В России сохранят программу льготных кредитов для IT-компаний в 2024 году
Минцифры: банки сохранят льготную ставку по кредитам для ИТ-компаний в 2024 году
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для IT-компаний сохранится в 2024 году; на субсидирование льготной ставки в бюджете на следующий год заложено более 4 миллиардов рублей, программа потребовала дополнительного финансирования из-за повышения ключевой ставки, сообщили в Минцифры РФ
.
"Программа льготных кредитов на разработку и внедрение продуктов для ИТ-компаний продолжает действовать. На 2024 год на субсидирование льготной ставки в бюджете заложено более 4 миллиардов рублей. В связи с решениями Центробанка о повышении ключевой ставки в этом году программа потребовала допфинансирования", - говорится в сообщении.
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Министерство нашло дополнительные средства, и их первая часть уже выделена - вторую доведут до конца года, она обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки.
Льготные условия сохраняются для компаний, которые ранее получили уведомления о переводе на коммерческую ставку. "Образовавшаяся из-за роста ключевой ставки задолженность перед банками поэтапно погашается и будет полностью закрыта с учетом планируемых к доведению средств. В ближайшее время первая волна платежей в адрес банков завершится, и будет произведен перерасчет. Платить по рыночной ставке ИТ-компаниям не придется", - добавили в министерстве.
За время действия программы льготного кредитования IT-компаний с 2019 года поддержку получили 163 проекта с общим кредитным портфелем более 80 миллиардов рублей.
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