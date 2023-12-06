https://ria.ru/20231206/kravtsov-1914102297.html

Кравцов предложил провести "Разговоры о важном", посвященные СГ

Кравцов предложил провести "Разговоры о важном", посвященные СГ - РИА Новости, 06.12.2023

Кравцов предложил провести "Разговоры о важном", посвященные СГ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил в рамках занятий "Разговоры о важном" в школах провести урок, посвященный Союзному государству. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:41

2023-12-06T13:41

2023-12-06T13:41

союзное государство

россия

белоруссия

сергей кравцов

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил в рамках занятий "Разговоры о важном" в школах провести урок, посвященный Союзному государству. "Я предлагал в рамках - у нас есть уроки "Разговоры о важном" - давайте в следующем году проведем урок, и все ребята с 1 по 11 класс узнают о Союзном государстве, о нашем братском народе, о Республике Беларуси, подготовим вместе с вами", - сказал Кравцов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва - Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он также выразил уверенность, что аналогичный урок пройдет и в Белоруссии. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября 2022 года, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них. Последнее в 2022/2023 учебном году занятие, посвященное теме "Счастье" прошло в школах 22 мая.

https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, сергей кравцов