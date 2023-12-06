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"Кто ее сдал?" В США испугались последствий краха Украины - РИА Новости, 06.12.2023
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15:25 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/krakh-1914136447.html
"Кто ее сдал?" В США испугались последствий краха Украины
"Кто ее сдал?" В США испугались последствий краха Украины - РИА Новости, 06.12.2023
"Кто ее сдал?" В США испугались последствий краха Украины
Крах Украины из-за отсутствия американской поддержки подорвет шансы нынешнего президента США Джо Байдена на переизбрание, сообщает The Hill. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:25
2023-12-06T15:25
в мире
украина
сша
киев
джо байден
джон кирби
политика
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МОСКВА 6 дек — РИА Новости. Крах Украины из-за отсутствия американской поддержки подорвет шансы нынешнего президента США Джо Байдена на переизбрание, сообщает The Hill.&quot;Теперь Байден, как и Украина, оказались во власти буксующего конгресса и его внутренних распрей. Неудачный вывод американских войск, когда рухнул поддерживаемый США режим в Афганистане, стал болезненным ударом по рейтингу Байдена, от которого он так и не оправился. Кошмарный крах еще одного американского союзника, даже если непосредственной тому причиной станут республиканцы, катастрофически подорвет шансы Байдена на переизбрание&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, без поддержки США, которая находится под угрозой из-за разногласий американских политиков в конгрессе, Украина не сможет выдержать в конфликте против России и потерпит крах.Виноватым в этом поражении будет американское правительство, включая и самого президента США, который хоть и выступает за помощь Киева, но не может ее обеспечить. Байдену можно будет забыть о переизбрании, считают обозреватели.&quot;И если Украина падет, то ответом на достойный пера Агаты Кристи вопрос “Кто сдал Украину?” будет, что каждый зарезал ее по-своему&quot;, — резюмировали в статье.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231206/svo-1914114820.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, джон кирби, политика
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Джон Кирби, Политика
"Кто ее сдал?" В США испугались последствий краха Украины

The Hill: крах Украины подорвет шансы Байдена на переизбрание

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 6 дек — РИА Новости. Крах Украины из-за отсутствия американской поддержки подорвет шансы нынешнего президента США Джо Байдена на переизбрание, сообщает The Hill.
«

"Теперь Байден, как и Украина, оказались во власти буксующего конгресса и его внутренних распрей. Неудачный вывод американских войск, когда рухнул поддерживаемый США режим в Афганистане, стал болезненным ударом по рейтингу Байдена, от которого он так и не оправился. Кошмарный крах еще одного американского союзника, даже если непосредственной тому причиной станут республиканцы, катастрофически подорвет шансы Байдена на переизбрание", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, без поддержки США, которая находится под угрозой из-за разногласий американских политиков в конгрессе, Украина не сможет выдержать в конфликте против России и потерпит крах.
Виноватым в этом поражении будет американское правительство, включая и самого президента США, который хоть и выступает за помощь Киева, но не может ее обеспечить. Байдену можно будет забыть о переизбрании, считают обозреватели.
«

"И если Украина падет, то ответом на достойный пера Агаты Кристи вопрос “Кто сдал Украину?” будет, что каждый зарезал ее по-своему", — резюмировали в статье.

Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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