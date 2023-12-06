https://ria.ru/20231206/krakh-1914136447.html

"Кто ее сдал?" В США испугались последствий краха Украины

"Кто ее сдал?" В США испугались последствий краха Украины - РИА Новости, 06.12.2023

"Кто ее сдал?" В США испугались последствий краха Украины

Крах Украины из-за отсутствия американской поддержки подорвет шансы нынешнего президента США Джо Байдена на переизбрание, сообщает The Hill. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:25

2023-12-06T15:25

2023-12-06T15:25

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МОСКВА 6 дек — РИА Новости. Крах Украины из-за отсутствия американской поддержки подорвет шансы нынешнего президента США Джо Байдена на переизбрание, сообщает The Hill."Теперь Байден, как и Украина, оказались во власти буксующего конгресса и его внутренних распрей. Неудачный вывод американских войск, когда рухнул поддерживаемый США режим в Афганистане, стал болезненным ударом по рейтингу Байдена, от которого он так и не оправился. Кошмарный крах еще одного американского союзника, даже если непосредственной тому причиной станут республиканцы, катастрофически подорвет шансы Байдена на переизбрание", — говорится в материале.Как указали журналисты, без поддержки США, которая находится под угрозой из-за разногласий американских политиков в конгрессе, Украина не сможет выдержать в конфликте против России и потерпит крах.Виноватым в этом поражении будет американское правительство, включая и самого президента США, который хоть и выступает за помощь Киева, но не может ее обеспечить. Байдену можно будет забыть о переизбрании, считают обозреватели."И если Украина падет, то ответом на достойный пера Агаты Кристи вопрос “Кто сдал Украину?” будет, что каждый зарезал ее по-своему", — резюмировали в статье.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231206/svo-1914114820.html

https://ria.ru/20231206/peremena-1914103094.html

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, джон кирби, политика