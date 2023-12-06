https://ria.ru/20231206/kots-1914186077.html

СК завершил следствие по делу о вторжении в частную жизнь военкора Коца

СК завершил следствие по делу о вторжении в частную жизнь военкора Коца - РИА Новости, 06.12.2023

СК завершил следствие по делу о вторжении в частную жизнь военкора Коца

В Москве завершили следствие по делу о вторжении в частную жизнь военкора Александра Коца, обвиняемый Леонид Гутаров следил за его квартирой и расспрашивал его... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:09

2023-12-06T18:09

2023-12-06T18:34

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Москве завершили следствие по делу о вторжении в частную жизнь военкора Александра Коца, обвиняемый Леонид Гутаров следил за его квартирой и расспрашивал его жену, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее суд до 7 января отправил мужчину под домашний арест, запретив покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. Изначально было возбуждено дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение - в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). По заявлению следствия, в ходе допроса мужчина признал вину."Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни", - говорится в сообщении.По данным СК, проведен комплекс следственных действий, в том числе обыск в жилище обвиняемого, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигуранта."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд <...> В отношении соучастника материалы выделены в отдельное производство <...> Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установление лица, причастного к совершению преступления", - добавляется в сообщении.По данным следствия, мужчина с 4 по 7 ноября "скрытно осуществлял наблюдение за жилищем членов семьи журналиста Александра Коца". Также обвиняемый под обманным предлогом "пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности". Собранные сведения фигурант передал за вознаграждение соучастнику, отправив в мессенджере Telegram.Ранее источник уточнял РИА Новости, что молодой человек получал по 5 тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей.Сам Коц сообщал, что недавно к нему домой приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее ему и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров.Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.

https://ria.ru/20231110/voenkory-1908640356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)