https://ria.ru/20231206/korruptsiya-1914234735.html

На Ставрополье дело о коррупции экс-главы ГИБДД направили в суд

На Ставрополье дело о коррупции экс-главы ГИБДД направили в суд - РИА Новости, 06.12.2023

На Ставрополье дело о коррупции экс-главы ГИБДД направили в суд

Уголовное дело прославившегося золотым унитазом в собственном особняке экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого в коррупционных... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:52

2023-12-06T22:52

2023-12-06T22:52

происшествия

россия

алексей сафонов

генеральная прокуратура рф

александр бастрыкин

ставропольский краевой суд

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело прославившегося золотым унитазом в собственном особняке экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова", - говорится в сообщении. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения, использовании должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из корыстной заинтересованности, получении взяток в виде денег, организованной группой, в крупных и особо крупных размерах. По версии следствия, Сафонов с рядом подчиненных были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз. В октябре 2022 года Промышленный райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества стоимостью около 40 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александру Аржанухину. В декабре 2022 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что в ходе расследования уголовного дела против Сафронова и его соучастников были установлены еще 119 эпизодов получения взяток. В августе 2022 года Промышленный райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 180 миллионов рублей, принадлежащего Сафонову и его родственникам. Ставропольский краевой суд утвердил его, но затем пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение, направив иск на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20231116/zaderzhanie-1909973059.html

https://ria.ru/20231120/vzyatka-1910634279.html

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происшествия, россия, алексей сафонов, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, ставропольский краевой суд