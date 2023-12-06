На Ставрополье дело о коррупции экс-главы ГИБДД направили в суд
На Ставрополье дело о коррупции экс-главы ГИБДД Алексея Сафонова направили в суд
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело прославившегося золотым унитазом в собственном особняке экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения, использовании должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из корыстной заинтересованности, получении взяток в виде денег, организованной группой, в крупных и особо крупных размерах.
По версии следствия, Сафонов с рядом подчиненных были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
В октябре 2022 года Промышленный райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества стоимостью около 40 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александру Аржанухину.
В декабре 2022 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что в ходе расследования уголовного дела против Сафронова и его соучастников были установлены еще 119 эпизодов получения взяток.
В августе 2022 года Промышленный райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 180 миллионов рублей, принадлежащего Сафонову и его родственникам. Ставропольский краевой суд утвердил его, но затем пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение, направив иск на новое рассмотрение.