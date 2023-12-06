https://ria.ru/20231206/konkurs-1914115912.html
В ГД предложили создать конкурс в РФ и Белоруссии для поддержки молодежи
В ГД предложили создать конкурс в РФ и Белоруссии для поддержки молодежи - РИА Новости, 06.12.2023
В ГД предложили создать конкурс в РФ и Белоруссии для поддержки молодежи
Необходимо создать на территории России и Белоруссии грантовый конкурс для поддержки совместных молодежных инициатив, заявил председатель комитета ГД по... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:25
2023-12-06T14:25
2023-12-06T14:25
союзное государство
россия
белоруссия
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Необходимо создать на территории России и Белоруссии грантовый конкурс для поддержки совместных молодежных инициатив, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Если бы у нас на территории России и Белоруссии появился нормальный грантовый конкурс поддержки молодежных совместных инициатив, то команды, студенческие команды, общественные команды - те, кто заинтересован делать что-то вместе, получили бы ресурс и возможность на это... Поэтому здесь со своей стороны мы тоже хотели бы это предложить", - сказал парламентарий на российско-белорусском форуме "Молодежь – за Союзное государство" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Метелев добавил, что у Росмолодежи большая инфраструктура: "Таврида", "Сенеж", "Машук" , и туда было бы полезно приглашать белорусских единомышленников.
https://na.ria.ru/20231124/geroi-1912077383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, артем метелев (депутат), госдума рф
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Необходимо создать на территории России и Белоруссии грантовый конкурс для поддержки совместных молодежных инициатив, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Если бы у нас на территории России и Белоруссии появился нормальный грантовый конкурс поддержки молодежных совместных инициатив, то команды, студенческие команды, общественные команды - те, кто заинтересован делать что-то вместе, получили бы ресурс и возможность на это... Поэтому здесь со своей стороны мы тоже хотели бы это предложить", - сказал парламентарий на российско-белорусском форуме "Молодежь – за Союзное государство" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Молодежь для молодежи. Выездная сессия "Героев отечества" открылась в ГД
Метелев добавил, что у Росмолодежи
большая инфраструктура: "Таврида", "Сенеж", "Машук" , и туда было бы полезно приглашать белорусских единомышленников.