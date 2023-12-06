Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили создать конкурс в РФ и Белоруссии для поддержки молодежи - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
14:25 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/konkurs-1914115912.html
В ГД предложили создать конкурс в РФ и Белоруссии для поддержки молодежи
В ГД предложили создать конкурс в РФ и Белоруссии для поддержки молодежи - РИА Новости, 06.12.2023
В ГД предложили создать конкурс в РФ и Белоруссии для поддержки молодежи
Необходимо создать на территории России и Белоруссии грантовый конкурс для поддержки совместных молодежных инициатив, заявил председатель комитета ГД по... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:25
2023-12-06T14:25
союзное государство
россия
белоруссия
артем метелев (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552453_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_3681ab9c6dc5e3ed8b115b2663c5c563.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Необходимо создать на территории России и Белоруссии грантовый конкурс для поддержки совместных молодежных инициатив, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Если бы у нас на территории России и Белоруссии появился нормальный грантовый конкурс поддержки молодежных совместных инициатив, то команды, студенческие команды, общественные команды - те, кто заинтересован делать что-то вместе, получили бы ресурс и возможность на это... Поэтому здесь со своей стороны мы тоже хотели бы это предложить", - сказал парламентарий на российско-белорусском форуме "Молодежь – за Союзное государство" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Метелев добавил, что у Росмолодежи большая инфраструктура: "Таврида", "Сенеж", "Машук" , и туда было бы полезно приглашать белорусских единомышленников.
https://na.ria.ru/20231124/geroi-1912077383.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552453_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_cdf48d937e7a199d1dcaa9dd889c235c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, артем метелев (депутат), госдума рф
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ

В ГД предложили создать конкурс в РФ и Белоруссии для поддержки молодежи

© iStock.com / SeventyFourСтуденты в библиотеке
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / SeventyFour
Студенты в библиотеке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Необходимо создать на территории России и Белоруссии грантовый конкурс для поддержки совместных молодежных инициатив, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Если бы у нас на территории России и Белоруссии появился нормальный грантовый конкурс поддержки молодежных совместных инициатив, то команды, студенческие команды, общественные команды - те, кто заинтересован делать что-то вместе, получили бы ресурс и возможность на это... Поэтому здесь со своей стороны мы тоже хотели бы это предложить", - сказал парламентарий на российско-белорусском форуме "Молодежь – за Союзное государство" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Пресс-конференция Роль молодежи в сохранении исторической памяти - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Молодежь для молодежи. Выездная сессия "Героев отечества" открылась в ГД
24 ноября, 15:11
Метелев добавил, что у Росмолодежи большая инфраструктура: "Таврида", "Сенеж", "Машук" , и туда было бы полезно приглашать белорусских единомышленников.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияАртем Метелев (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала