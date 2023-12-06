https://ria.ru/20231206/konflikty-1914100121.html
ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны
ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.12.2023
ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны
В настоящее время в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, это максимальное число со времен Второй мировой войны, заявил на брифинге в Женеве верховный... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:36
2023-12-06T13:36
2023-12-06T13:37
в мире
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ЖЕНЕВА, 6 дек - РИА Новости. В настоящее время в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, это максимальное число со времен Второй мировой войны, заявил на брифинге в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Ситуация в мире, которую я описываю, мрачна, потому что сейчас темные времена. Сегодня в мире насчитывается 55 конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны", - сказал он.
https://ria.ru/20231204/postpred-1913770747.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), оон
В мире, Женева (город), ООН
ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны
ООН: в мире 55 конфликтов, это рекорд со времен Второй мировой войны