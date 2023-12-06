https://ria.ru/20231206/konflikty-1914100121.html

ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны

ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.12.2023

ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны

В настоящее время в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, это максимальное число со времен Второй мировой войны, заявил на брифинге в Женеве верховный... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:36

2023-12-06T13:36

2023-12-06T13:37

в мире

женева (город)

оон

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ЖЕНЕВА, 6 дек - РИА Новости. В настоящее время в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, это максимальное число со времен Второй мировой войны, заявил на брифинге в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Ситуация в мире, которую я описываю, мрачна, потому что сейчас темные времена. Сегодня в мире насчитывается 55 конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны", - сказал он.

https://ria.ru/20231204/postpred-1913770747.html

женева (город)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, женева (город), оон