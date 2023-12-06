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ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.12.2023
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13:36 06.12.2023 (обновлено: 13:37 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/konflikty-1914100121.html
ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны
ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны - РИА Новости, 06.12.2023
ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны
В настоящее время в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, это максимальное число со времен Второй мировой войны, заявил на брифинге в Женеве верховный... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:36
2023-12-06T13:37
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ЖЕНЕВА, 6 дек - РИА Новости. В настоящее время в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, это максимальное число со времен Второй мировой войны, заявил на брифинге в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Ситуация в мире, которую я описываю, мрачна, потому что сейчас темные времена. Сегодня в мире насчитывается 55 конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны", - сказал он.
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в мире, женева (город), оон
В мире, Женева (город), ООН
ООН заявила о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны

ООН: в мире 55 конфликтов, это рекорд со времен Второй мировой войны

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 дек - РИА Новости. В настоящее время в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов, это максимальное число со времен Второй мировой войны, заявил на брифинге в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Ситуация в мире, которую я описываю, мрачна, потому что сейчас темные времена. Сегодня в мире насчитывается 55 конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны", - сказал он.
Генеральная ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Постпред Франции в ООН: в секторе Газа нужно перемирие, а не гумпаузы
4 декабря, 23:33
 
В миреЖенева (город)ООН
 
 
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