https://ria.ru/20231206/konflikt-1914239164.html

Деньги для Украины продлевают конфликт, заявил Песков

Деньги для Украины продлевают конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 07.12.2023

Деньги для Украины продлевают конфликт, заявил Песков

На Западе говорят, что хотели бы скорее закончить конфликт на Украине, но кидая деньги в топку войны, только продлевают ее, происходящее на поле боя говорит о... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-06T23:41

2023-12-06T23:41

2023-12-07T01:03

украина

дмитрий песков

россия

киев

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ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. На Западе говорят, что хотели бы скорее закончить конфликт на Украине, но кидая деньги в топку войны, только продлевают ее, происходящее на поле боя говорит о невозможности поражения России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили оценить итоги саммита "Большой семерки", на котором было высказано намерение продолжать поддержку Киева. Представитель Кремля отметил, что "мантры" о продолжении безоговорочной поддержки Украины не новы."Но сейчас они обрамлены потугами с финансированием. Очевидно, с этим проблемы. Очевидно, что в настоящий момент прежде всего США испытывают внутренние противоречия в связи с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке украинской войны", - сказал Песков.Он полагает, что эти же противоречия потом "перейдут и посетят оставшиеся трезвые головы в европейских столицах"."Потому что все говорят о том, что эту войну надо заканчивать. Но они хотели бы, правда, заканчивать ее поражением России. То, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного. С одной стороны, они говорят, что хотели бы, чтобы эта война закончилась, а с другой стороны, кидая эти деньги в топку войны, они продлевают ее", - заявил пресс-секретарь президента РФ.Что касается России, продолжил он, то представители страны неоднократно и на разных уровнях, включая высший уровень, говорили, что главное - достичь поставленных целей."Предпочтительно их достигать политико-дипломатическими средствами. Все попытки, чтобы это сделать, все возможные попытки были предприняты до 24 февраля. Но когда все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции, которая продолжается и сейчас", - заключил Песков.

https://ria.ru/20231206/povestka-1914086391.html

https://ria.ru/20231206/bayden-1914229258.html

украина

россия

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украина, дмитрий песков, россия, киев