https://ria.ru/20231206/kompozity-1914023354.html
Напечатанные на МКС композиты проверят на прочность в Томске
Напечатанные на МКС композиты проверят на прочность в Томске - РИА Новости, 06.12.2023
Напечатанные на МКС композиты проверят на прочность в Томске
Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) проверят на прочность и изучат другие характеристики композитных лопаток, напечатанных на первом российском... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:59
2023-12-06T06:59
2023-12-06T19:26
наука
земля
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томск
олег артемьев
владимир мазур
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) проверят на прочность и изучат другие характеристики композитных лопаток, напечатанных на первом российском 3D-принтере на Международной космической станции (МКС), сообщает вуз. В ТГУ пояснили, что напечатанные на принтере в космосе лопатки являются эталоном для изучения прочностных и других свойств композитных изделий, напечатанных на 3D-принтерах и затем используемых в научных экспериментах с новыми материалами. Их губернатору Томской области Владимиру Мазуру передал космонавт-испытатель Олег Артемьев на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия". Вернувшись в Томск, глава региона передал лопатки в вуз. "Новая смена космонавтов на МКС напечатала уже не просто различные образцы, которые ранее передавались в качестве сувениров участникам эксперимента. Сейчас в рамках научной работы напечатана серия лопаток для изучения их физико-механических характеристик. На специальном оборудовании мы будем проверять их на прочность, разрывая в тонкой части и отслеживая, при каких нагрузках это происходит", - привели в ТГУ слова проректора по научной и инновационной деятельности Александра Ворожцова. Он отметил, что лопатки, напечатанные в космосе, ученые будут сравнивать с аналогами, напечатанными на Земле. Специалисты предполагают, что образцы из космоса будут качественнее, так как в отсутствие силы тяжести любой материал для 3D-печати распределяется более равномерно. В вузе напомнили, что над созданием первого в стране космического 3D-принтера для изготовления деталей и инструментов на борту МКС работали ученые и инженеры ТГУ, Томского политехнического университета и головного предприятия по пилотируемой космонавтике России – РКК "Энергия". Эксперимент с 3D-принтером посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение этих технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли. 3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС в июне 2022 года. В начале осени первые российские члены экипажа испытали его на борту станции, напечатав 19 различных образцов. В феврале 2023 года Олег Артемьев по итогам рабочего визита в ТГУ предложил создать оборудование, которое поможет прямо на борту МКС получать прочные тугоплавкие материалы для ремонтно-восстановительных работ, которые время от времени требуются станции. Команда научных сотрудников ТГУ взяла идею на проработку. Разработка новых композитных материалов и материалов с заданными свойствами, а также внедрение аддитивных технологий в различные отрасли промышленности ведется в ТГУ при поддержке стратегического проекта "Технологии безопасности" в рамках федеральной программы "Приоритет 2030".
https://ria.ru/20231122/kosmos-1910883296.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, томская область, томск, олег артемьев, владимир мазур, томский политехнический университет, ркк "энергия"
Наука, Земля, Томская область, Томск, Олег Артемьев, Владимир Мазур, Томский политехнический университет, РКК "Энергия"
Напечатанные на МКС композиты проверят на прочность в Томске
Специалисты ТГУ проверят на прочность напечатанные на МКС композиты
НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) проверят на прочность и изучат другие характеристики композитных лопаток, напечатанных на первом российском 3D-принтере на Международной космической станции (МКС), сообщает вуз.
В ТГУ пояснили, что напечатанные на принтере в космосе лопатки являются эталоном для изучения прочностных и других свойств композитных изделий, напечатанных на 3D-принтерах и затем используемых в научных экспериментах с новыми материалами. Их губернатору Томской области Владимиру Мазуру
передал космонавт-испытатель Олег Артемьев
на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия". Вернувшись в Томск
, глава региона передал лопатки в вуз.
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"Новая смена космонавтов на МКС напечатала уже не просто различные образцы, которые ранее передавались в качестве сувениров участникам эксперимента. Сейчас в рамках научной работы напечатана серия лопаток для изучения их физико-механических характеристик. На специальном оборудовании мы будем проверять их на прочность, разрывая в тонкой части и отслеживая, при каких нагрузках это происходит", - привели в ТГУ слова проректора по научной и инновационной деятельности Александра Ворожцова.
Он отметил, что лопатки, напечатанные в космосе, ученые будут сравнивать с аналогами, напечатанными на Земле
. Специалисты предполагают, что образцы из космоса будут качественнее, так как в отсутствие силы тяжести любой материал для 3D-печати распределяется более равномерно.
В вузе напомнили, что над созданием первого в стране космического 3D-принтера для изготовления деталей и инструментов на борту МКС работали ученые и инженеры ТГУ, Томского политехнического университета
и головного предприятия по пилотируемой космонавтике России
– РКК "Энергия"
. Эксперимент с 3D-принтером посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение этих технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли.
3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС в июне 2022 года. В начале осени первые российские члены экипажа испытали его на борту станции, напечатав 19 различных образцов. В феврале 2023 года Олег Артемьев по итогам рабочего визита в ТГУ предложил создать оборудование, которое поможет прямо на борту МКС получать прочные тугоплавкие материалы для ремонтно-восстановительных работ, которые время от времени требуются станции. Команда научных сотрудников ТГУ взяла идею на проработку.
Разработка новых композитных материалов и материалов с заданными свойствами, а также внедрение аддитивных технологий в различные отрасли промышленности ведется в ТГУ при поддержке стратегического проекта "Технологии безопасности" в рамках федеральной программы "Приоритет 2030".
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