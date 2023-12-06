https://ria.ru/20231206/kompozity-1914023354.html

Напечатанные на МКС композиты проверят на прочность в Томске

Напечатанные на МКС композиты проверят на прочность в Томске - РИА Новости, 06.12.2023

Напечатанные на МКС композиты проверят на прочность в Томске

Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) проверят на прочность и изучат другие характеристики композитных лопаток, напечатанных на первом российском... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:59

2023-12-06T06:59

2023-12-06T19:26

наука

земля

томская область

томск

олег артемьев

владимир мазур

томский политехнический университет

ркк "энергия"

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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) проверят на прочность и изучат другие характеристики композитных лопаток, напечатанных на первом российском 3D-принтере на Международной космической станции (МКС), сообщает вуз. В ТГУ пояснили, что напечатанные на принтере в космосе лопатки являются эталоном для изучения прочностных и других свойств композитных изделий, напечатанных на 3D-принтерах и затем используемых в научных экспериментах с новыми материалами. Их губернатору Томской области Владимиру Мазуру передал космонавт-испытатель Олег Артемьев на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия". Вернувшись в Томск, глава региона передал лопатки в вуз. "Новая смена космонавтов на МКС напечатала уже не просто различные образцы, которые ранее передавались в качестве сувениров участникам эксперимента. Сейчас в рамках научной работы напечатана серия лопаток для изучения их физико-механических характеристик. На специальном оборудовании мы будем проверять их на прочность, разрывая в тонкой части и отслеживая, при каких нагрузках это происходит", - привели в ТГУ слова проректора по научной и инновационной деятельности Александра Ворожцова. Он отметил, что лопатки, напечатанные в космосе, ученые будут сравнивать с аналогами, напечатанными на Земле. Специалисты предполагают, что образцы из космоса будут качественнее, так как в отсутствие силы тяжести любой материал для 3D-печати распределяется более равномерно. В вузе напомнили, что над созданием первого в стране космического 3D-принтера для изготовления деталей и инструментов на борту МКС работали ученые и инженеры ТГУ, Томского политехнического университета и головного предприятия по пилотируемой космонавтике России – РКК "Энергия". Эксперимент с 3D-принтером посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение этих технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли. 3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС в июне 2022 года. В начале осени первые российские члены экипажа испытали его на борту станции, напечатав 19 различных образцов. В феврале 2023 года Олег Артемьев по итогам рабочего визита в ТГУ предложил создать оборудование, которое поможет прямо на борту МКС получать прочные тугоплавкие материалы для ремонтно-восстановительных работ, которые время от времени требуются станции. Команда научных сотрудников ТГУ взяла идею на проработку. Разработка новых композитных материалов и материалов с заданными свойствами, а также внедрение аддитивных технологий в различные отрасли промышленности ведется в ТГУ при поддержке стратегического проекта "Технологии безопасности" в рамках федеральной программы "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20231122/kosmos-1910883296.html

https://ria.ru/20230328/ms21-1861206101.html

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земля, томская область, томск, олег артемьев, владимир мазур, томский политехнический университет, ркк "энергия"