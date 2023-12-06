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Книги Памяти стали общенародными

Книги Памяти стали общенародными - РИА Новости, 06.12.2023

Книги Памяти стали общенародными

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Церемония официального подведения итогов Всероссийской молодёжной акции "Наши семейные книги памяти" прошла на площадке... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:11

2023-12-06T17:11

2023-12-06T17:11

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Церемония официального подведения итогов Всероссийской молодёжной акции "Наши семейные книги памяти" прошла на площадке Общественной палаты Российской Федерации 6 декабря.В начале ноября в Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" был дан старт Акции.Идея данной Акции родилась в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и была поддержана Министерством просвещения Российской Федерации и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых".В период с 7 ноября по 4 декабря в Акции приняли участие более 30 000 школьников и студентов почти из 3 000 школ, центров дополнительного образования детей, колледжей и педагогических университетов, расположенных в 61 регионе нашей страны. В Акции также приняли участие молодые люди из Республики Беларусь и Киргизской Республики.В процессе подготовки к Акции школьники и студенты изучали семейные архивы, беседовали со своими родителями, дедушками и бабушками о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, трудившихся в тылу. У каждого участника Акции для выступления было всего по 1 минуте, в течение которой они приводили яркие факты, подтверждающие участие прадедов в боевых сражениях, зачитывали фрагменты их писем с фронта.В церемонии официального подведения итогов Акции приняли участие: Н.В. Кравченко, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию; Н.В. Боос, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации; Митрополит Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви; И.И. Кротт, заместитель председателя Правительства Омской области; А.П. Трубников, председатель комитета по образованию, науке и культуре Курской областной Думы; М.В. Зубхаджиев, заместитель министра образования и науки Чеченской Республики; С.А. Кочетова, ректор Донецкого государственного педагогического университета; С.Ю. Бакулина, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета."История нашей страны, история Великой Отечественной войны становится для молодых людей ощутимее и понятней сквозь призму истории своих семей, – отметил на церемонии А.В. Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации. – История страны – это история каждой российской семьи, а значит, история каждого из нас. Акция "Наши семейные книги памяти", инициированная Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского, стала поистине общенародной, поскольку в процессе подготовки к ней участвовали не только десятки тысяч школьников и студентов, но и их родители, дедушки и бабушки. Нашими общими усилиями мы смогли реализовать очень яркий, глубоко содержательный и эмоциональный проект, который без сомнения и в дальнейшем будет способствовать формированию у молодого поколения традиционных, российских, духовно-нравственных ценностей. Уверен, что и в дальнейшем акция "Наши семейные книги памяти" будет развиваться как общенародное движение"."Любые процессы, происходящее в сфере образования, неизменно вызывают самый широкий интерес в обществе, – отметил М.В. Груздев, ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, член Общественной палаты Российской Федерации. – Но не могу даже припомнить за последние десятилетия подобного единодушия, которое сейчас в отношении значимости вопросов воспитания подрастающего поколения проявляют и представители власти, и педагоги, и родители. Приоритеты воспитательной деятельности четко обозначены в Президентском Указе о формировании традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Но в профессиональном сообществе я частенько говорю своим коллегам: довольно убеждать друг друга в том, с чем все уже давно согласны – и наш Президент, и родители, да и мы сами! Воспитание – это важно! Сейчас принципиально значимо самим себе ответить на другой вопрос: всегда ли мы находим педагогические средства, не на словах, а на деле, действительно работающие на формирование личности молодых людей, формирование у них истинных ценностей российского общества?! Как важно в этой работе избегать формализма! Убеждён, что воспитательным эффектом обладают лишь те ситуации, в которых молодой человек оказывается в активной деятельностной позиции и при этом затрагивается его эмоциональная сфера. Акция "Наши семейные книги памяти", на мой взгляд, стала прекрасным примером такого мощного воспитательного проекта, который в Год педагога и наставника, всеми нами был реализован в десятках регионов страны!".Напомним, 26 апреля 2023 года в Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского прошла акция студентов и преподавателей "Ярославский педагогический: наши семейные книги памяти".На протяжении всего дня более 700 студентов и преподавателей по очереди выходили на сцену университетского Зала "Академический" и в течение одной минуты рассказывали о своих дедах и прадедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Более 1000 имен было произнесено со сцены.В новом учебном году Министерство просвещения Российской Федерации и Движение Первых поддержали инициативу Ярославского педагогического о том, чтобы Акция стала общероссийской. В число главных партнеров Акции вошли: Правительство Ярославской области, Общественная палата Российской Федерации, Российское общество "Знание". Главным информационным партнером Акции стала Международная медиагруппа "Россия сегодня".Акция предполагала организацию изучения школьниками и студентами образовательных организаций Российской Федерации страниц истории своих семей, относящихся к участию родственников в Великой Отечественной войне, а также работе в тылу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, российское общество "знание", социальный навигатор