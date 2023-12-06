https://ria.ru/20231206/kndr-1914008594.html
Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей
Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей - РИА Новости, 06.12.2023
Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын расплакался, заслушивая отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей, свидетельствуют кадры, показанные... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:01
2023-12-06T01:01
2023-12-06T03:44
ким чен ын
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын расплакался, заслушивая отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей, свидетельствуют кадры, показанные Центральным телевидением Кореи.В новостном сюжете о первом дне съезда Ким Чен Ын, слушая выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, не смог сдержать слез, которые были крупным планом и продолжительно показаны местным ТВ. Неясно, что именно вызвало столь эмоциональную реакцию северокорейского руководителя, но кадры демонстрируются на фоне оглашения диктором части доклада, в которой говорится о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей."В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии, а также благородное сознание гражданина, старающегося внести вклад в укрепление рядов представителей нового поколения, призванных нести на своих плечах будущее революции. Докладчик с гордостью отметил, что с каждым днем ширятся ряды женщин с таким благородным взглядом на жизнь", - говорит диктор.Об этом же упоминал в своей речи, предварявшей начало съезда, и сам Ким Чен Ын. Говоря о тяготах матерей и их высокой ответственности за судьбу грядущих поколений, лидер КНДР также едва не сдержал слез."Те, кому из-за множества затаенных в душе забот и тревог приходилось переживать незаметно для других, но кто с неизменно со скромной улыбкой на лице стойко преодолевали сложности. Те, у кого красота на лице с переживаниями и муками увядала, но они сохраняли в себе благородный духовный мир и оставались самыми красивыми и замечательными в мире. Именно они сегодня здесь – любимые матери нашей Отчизны", - заявил глава республики.В своей программной речи на съезде, завершившемся 4 декабря, Ким Чен Ын также дал высокие оценки заслугам "самых справедливых и стойких наших матерей, послуживших настоящими образцами патриотизма". Он отметил, что достойная подготовка представителей нового поколения является "первоочередной революционной задачей" и наметил программные установки, которых должны придерживаться все матери для того, чтобы "с оптимизмом и верой в перспективу нашего социалистического строительства и преобразившееся идеальное общество, которое будет построено в обозримом будущем, достойно выполнить свою ответственность и долг перед обществом и семьей".
https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html
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ким чен ын, в мире
Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей
Ким Чен Ын расплакался во время доклада на V Общереспубликанском съезде матерей
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын расплакался, заслушивая отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей, свидетельствуют кадры
, показанные Центральным телевидением Кореи.
В новостном сюжете о первом дне съезда Ким Чен Ын, слушая выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, не смог сдержать слез, которые были крупным планом и продолжительно показаны местным ТВ. Неясно, что именно вызвало столь эмоциональную реакцию северокорейского руководителя, но кадры демонстрируются на фоне оглашения диктором части доклада, в которой говорится о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.
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"В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии, а также благородное сознание гражданина, старающегося внести вклад в укрепление рядов представителей нового поколения, призванных нести на своих плечах будущее революции. Докладчик с гордостью отметил, что с каждым днем ширятся ряды женщин с таким благородным взглядом на жизнь", - говорит диктор.
Об этом же упоминал в своей речи, предварявшей начало съезда, и сам Ким Чен Ын. Говоря о тяготах матерей и их высокой ответственности за судьбу грядущих поколений, лидер КНДР также едва не сдержал слез.
"Те, кому из-за множества затаенных в душе забот и тревог приходилось переживать незаметно для других, но кто с неизменно со скромной улыбкой на лице стойко преодолевали сложности. Те, у кого красота на лице с переживаниями и муками увядала, но они сохраняли в себе благородный духовный мир и оставались самыми красивыми и замечательными в мире. Именно они сегодня здесь – любимые матери нашей Отчизны", - заявил глава республики.
В своей программной речи на съезде, завершившемся 4 декабря, Ким Чен Ын также дал высокие оценки заслугам "самых справедливых и стойких наших матерей, послуживших настоящими образцами патриотизма". Он отметил, что достойная подготовка представителей нового поколения является "первоочередной революционной задачей" и наметил программные установки, которых должны придерживаться все матери для того, чтобы "с оптимизмом и верой в перспективу нашего социалистического строительства и преобразившееся идеальное общество, которое будет построено в обозримом будущем, достойно выполнить свою ответственность и долг перед обществом и семьей".
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