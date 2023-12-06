https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html

Из коррупционера в милиционеры. Чем известен убитый экс-депутат Рады Кива

Из коррупционера в милиционеры. Чем известен убитый экс-депутат Рады Кива - РИА Новости, 06.12.2023

Из коррупционера в милиционеры. Чем известен убитый экс-депутат Рады Кива

В подмосковной деревне Супонево обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Ответственность за убийство взяли на себя спецслужбы Украины... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:38

2023-12-06T20:38

2023-12-06T21:03

украина

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москва

илья кива

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. В подмосковной деревне Супонево обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Ответственность за убийство взяли на себя спецслужбы Украины. Предположительно, его застрелили. О погибшем политике — в материале РИА Новости.Убийство в лесопаркеГлавное следственное управление СК по Подмосковью возбудило уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, вечером в парке одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. Экс-депутат скончался на месте.По информации ряда Telegram-каналов, его тело около 15:00 увидела сотрудница отеля "Величъ Country Club", где Кива проживал постоянно. Сообщают, что он получил огнестрельное ранение в лесопарке и, истекая кровью, двигался по тропинке в сторону основного здания гостиницы.В ГУР Украины сразу признались в причастности к убийству. "Да, можем подтвердить, что Кива — всё", — заявил представитель ведомства.Взлет по карьерной лестницеИлья Кива родился в 1977-м в Полтаве. Окончил Полтавский государственный педагогический институт им. Короленко и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области. В 2011-м его арестовали вместе с братом Дмитрием за взятку. В 2013-м приговорили к штрафу в десять тысяч гривен и лишили права занимать госдолжности в течение года.В 2014-м Кива присоединился к так называемому Евромайдану. После личного знакомства с Дмитрием Ярошем возглавил полтавский центр "Правого сектора"*, а затем все его структуры на востоке Украины. Выступал на митингах. На президентских выборах стал доверенным лицом лидера националистов.Получив от новых властей звание майора милиции, командовал батальоном патрульной службы "Полтавщина". Воевал в Донбассе против ополчения. Тогдашний глава МВД Арсен Аваков назначил его замначальника УМВД Украины в Донецкой области, позже — на ту же должность в Херсонскую область. В 2015-м Киве досрочно присвоили звание подполковника. Также он стал руководителем "Союза ветеранов АТО" в Полтаве.С 2016-года — глава Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции. Вел телепередачу "Трафик с Кивой", резко высказывался против ДНР, ЛНР, России. До июня 2017-го был советником Авакова. Его избрали председателем Социалистической партии Украины, от которой в 2019-м баллотировался в президенты. Набрал лишь 0,03%.Путь радикалаВ мае 2015-го призывал расстреливать автобусы, следовавшие из Киева в Донецк. По его словам, эта "жесткая позиция общества" должна была "отрезвить" население ДНР и ЛНР. В 2016-м поддержал насильственную украинизацию Донбасса. Говорил: "Если вы не будете любить Украину — мы заставим любить Украину". В следующем году в эфире телеканала "112" потребовал "стирать с лица украинской земли" всех сторонников русского мира. "Потому что надо было уничтожать, вырезать и не бояться, и не пускать слюни! Вот поэтому сейчас, я думаю, всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России или пользуется тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, вот всех их нужно закапывать в землю. <…> В нашей стране нужна смертная казнь и беспощадное уничтожение противника и предателей", — заявил он."Вату в землю!" — это его лозунг. Однако затем он избрался в Верховную раду от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. И осознал, что был неправ. Как выразился Медведчук, "многое переосмыслил".В 2020-м Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в честь убитого в США "темнокожего великомученика" Джорджа Флойда. В 2021-м назвал Евромайдан не революцией, а государственным переворотом. И пожалел, что Янукович "не раздавил протестующих танками".После начала СВО прибыл в Москву и стал обличать киевский режим, в том числе в эфире российского телевидения. Его последняя запись в Telegram тоже посвящена Украине: "Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови. Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков".В ноябре 2023-го Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы за "госизмену". Он жил в Подмосковье и часто давал комментарии для СМИ. В частности, сообщил, что в сентябре прошлого года к нему подослали киллеров — бывших сотрудников спецслужб одной из ближневосточных стран, но сотрудники ФСБ и ГРУ тогда предотвратили покушение.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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украина, россия, москва, илья кива, верховная рада украины