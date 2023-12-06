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СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы - РИА Новости, 06.12.2023
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19:13 06.12.2023 (обновлено: 20:02 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/kiva-1914207867.html
СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы
СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы
Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:13
2023-12-06T20:02
министерство обороны украины
илья кива
украина
московская область (подмосковье)
верховная рада украины
гур минобороны украины
россия
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ГУР к убийству политика.В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Юсов сообщил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
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украина
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министерство обороны украины, илья кива, украина, московская область (подмосковье), верховная рада украины, гур минобороны украины, россия, в мире, служба безопасности украины, убийство экс-депутата рады кивы
Министерство обороны Украины, Илья Кива, Украина, Московская область (Подмосковье), Верховная Рада Украины, ГУР Минобороны Украины, Россия, В мире, Служба безопасности Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы
СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы

Общественное: ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Ильи Кивы

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкЭкс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ГУР к убийству политика.
В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Юсов сообщил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.
Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ
Вчера, 18:43
 
Министерство обороны УкраиныИлья КиваУкраинаМосковская область (Подмосковье)Верховная Рада УкраиныГУР Минобороны УкраиныРоссияВ миреСлужба безопасности УкраиныУбийство экс-депутата Рады Кивы
 
 
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