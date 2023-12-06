https://ria.ru/20231206/kiva-1914207867.html
СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы
СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы
Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:13
2023-12-06T19:13
2023-12-06T20:02
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ГУР к убийству политика.В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Юсов сообщил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
https://ria.ru/20231206/kiva-1914196665.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть Кивы
Общественное: ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Ильи Кивы