https://ria.ru/20231206/kiva-1914196665.html

Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ

Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ - РИА Новости, 06.12.2023

Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы организовала СБУ, сообщила газета "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из силовых структур. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:43

2023-12-06T18:43

2023-12-06T20:02

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы организовала СБУ, сообщила газета "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из силовых структур."За ликвидацией экс-нардепа Ильи Кивы стоит Служба безопасности Украины", — говорится в материале.По данным издания, бывшего депутата убили из стрелкового оружия.Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в среду в подмосковной деревне Супонево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. Сам Кива заявлял, что знал об этом еще 29 января прошлого года. По его словам, на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве. Позднее в том же месяце экс-депутат сообщил, что сотрудники ФСБ и ГРУ предотвратили покушение на него.

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