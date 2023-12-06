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Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ - РИА Новости, 06.12.2023
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18:43 06.12.2023 (обновлено: 20:02 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/kiva-1914196665.html
Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ
Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ
Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы организовала СБУ, сообщила газета "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из силовых структур. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:43
2023-12-06T20:02
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы организовала СБУ, сообщила газета "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из силовых структур."За ликвидацией экс-нардепа Ильи Кивы стоит Служба безопасности Украины", — говорится в материале.По данным издания, бывшего депутата убили из стрелкового оружия.Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в среду в подмосковной деревне Супонево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. Сам Кива заявлял, что знал об этом еще 29 января прошлого года. По его словам, на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве. Позднее в том же месяце экс-депутат сообщил, что сотрудники ФСБ и ГРУ предотвратили покушение на него.
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в мире, украина, испания, москва, илья кива, владимир путин, верховная рада украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство экс-депутата рады кивы
В мире, Украина, Испания, Москва, Илья Кива, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Убийство экс-депутата Рады Кивы
Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ

"Украинская правда": убийство экс-депутата Верховной рады Кивы организовала СБУ

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы организовала СБУ, сообщила газета "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из силовых структур.
"За ликвидацией экс-нардепа Ильи Кивы стоит Служба безопасности Украины", — говорится в материале.
По данным издания, бывшего депутата убили из стрелкового оружия.
Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в среду в подмосковной деревне Супонево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. Сам Кива заявлял, что знал об этом еще 29 января прошлого года. По его словам, на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве. Позднее в том же месяце экс-депутат сообщил, что сотрудники ФСБ и ГРУ предотвратили покушение на него.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Подмосковье нашли тело, предположительно, экс-депутата Рады Кивы
Вчера, 18:08
 
В миреУкраинаИспанияМоскваИлья КиваВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Убийство экс-депутата Рады Кивы
 
 
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