https://ria.ru/20231206/kitay-1914071118.html

Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела

Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела - РИА Новости, 06.12.2023

Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеным потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:53

2023-12-06T11:53

2023-12-06T12:23

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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеным потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает Центральное телевидение Китая."Ван И еще раз подчеркнул позицию Китая по тайваньскому вопросу и потребовал, чтобы Соединенные Штаты не вмешивались во внутренние дела КНР, а также не поддерживали и не потворствовали силам, выступающим за независимость Тайваня", - говорится в сообщении телеканала.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша