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Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела - РИА Новости, 06.12.2023
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11:53 06.12.2023 (обновлено: 12:23 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/kitay-1914071118.html
Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела
Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела - РИА Новости, 06.12.2023
Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеным потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:53
2023-12-06T12:23
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеным потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает Центральное телевидение Китая."Ван И еще раз подчеркнул позицию Китая по тайваньскому вопросу и потребовал, чтобы Соединенные Штаты не вмешивались во внутренние дела КНР, а также не поддерживали и не потворствовали силам, выступающим за независимость Тайваня", - говорится в сообщении телеканала.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела

Глава МИД КНР потребовал от Блинкена прекратить вмешательство в дела Китая

© AP Photo / Ng Han GuanЖенщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеным потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Ван И еще раз подчеркнул позицию Китая по тайваньскому вопросу и потребовал, чтобы Соединенные Штаты не вмешивались во внутренние дела КНР, а также не поддерживали и не потворствовали силам, выступающим за независимость Тайваня", - говорится в сообщении телеканала.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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