https://ria.ru/20231206/kiev-1914105428.html

Рогов прокомментировал слова сенатора США о российском Киеве

Рогов прокомментировал слова сенатора США о российском Киеве - РИА Новости, 06.12.2023

Рогов прокомментировал слова сенатора США о российском Киеве

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:51

2023-12-06T13:51

2023-12-06T13:51

владимир рогов

крис мерфи (сенатор сша)

сша

киев

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал бесценным признанием слова американского сенатора, что Киев может стать российским городом. Ранее член сената конгресса США от демократической партии Крис Мерфи заявил, что Украина может стать частью России, а Киев — российским городом, если Украина не получит от США новую финансовую помощь. "Это бесценное признание, которое, во-первых, в очередной раз напоминает, что Киев всегда исторически был русским городом, и он обязательно вернется к своим корням. А во-вторых, американский сенатор признал, что русофобское украинское государство - это искусственное образование, которое поддерживало свое существование только за счет финансовых вливаний Запада. Потому без западной поддержки украинская марионеточная государственность, построенная на самоубийственной борьбе со своей русской основой, уйдет в прошлое", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, у Киева нет другой судьбы, кроме как "после освобождения от власти нацистов снова стать великим русским городом".

https://ria.ru/20231204/ssha-1913772447.html

сша

киев

украина

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Влада Копылова

владимир рогов, крис мерфи (сенатор сша), сша, киев, украина