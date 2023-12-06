https://ria.ru/20231206/kiev-1914105428.html
Рогов прокомментировал слова сенатора США о российском Киеве
Рогов прокомментировал слова сенатора США о российском Киеве - РИА Новости, 06.12.2023
Рогов прокомментировал слова сенатора США о российском Киеве
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:51
2023-12-06T13:51
2023-12-06T13:51
владимир рогов
крис мерфи (сенатор сша)
сша
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал бесценным признанием слова американского сенатора, что Киев может стать российским городом. Ранее член сената конгресса США от демократической партии Крис Мерфи заявил, что Украина может стать частью России, а Киев — российским городом, если Украина не получит от США новую финансовую помощь. "Это бесценное признание, которое, во-первых, в очередной раз напоминает, что Киев всегда исторически был русским городом, и он обязательно вернется к своим корням. А во-вторых, американский сенатор признал, что русофобское украинское государство - это искусственное образование, которое поддерживало свое существование только за счет финансовых вливаний Запада. Потому без западной поддержки украинская марионеточная государственность, построенная на самоубийственной борьбе со своей русской основой, уйдет в прошлое", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, у Киева нет другой судьбы, кроме как "после освобождения от власти нацистов снова стать великим русским городом".
https://ria.ru/20231204/ssha-1913772447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир рогов, крис мерфи (сенатор сша), сша, киев, украина
Владимир Рогов, Крис Мерфи (сенатор США), США, Киев, Украина
Рогов прокомментировал слова сенатора США о российском Киеве
Рогов назвал слова сенатора США о российском Киеве бесценным признанием
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал бесценным признанием слова американского сенатора, что Киев может стать российским городом.
Ранее член сената конгресса США от демократической партии Крис Мерфи
заявил, что Украина может стать частью России, а Киев — российским городом, если Украина не получит от США новую финансовую помощь.
"Это бесценное признание, которое, во-первых, в очередной раз напоминает, что Киев всегда исторически был русским городом, и он обязательно вернется к своим корням. А во-вторых, американский сенатор признал, что русофобское украинское государство - это искусственное образование, которое поддерживало свое существование только за счет финансовых вливаний Запада. Потому без западной поддержки украинская марионеточная государственность, построенная на самоубийственной борьбе со своей русской основой, уйдет в прошлое", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, у Киева
нет другой судьбы, кроме как "после освобождения от власти нацистов снова стать великим русским городом".
Белый дом: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев