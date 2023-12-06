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Сенатор рассказал о спорах в конгрессе США о том, кому принадлежит Крым - РИА Новости, 06.12.2023
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05:03 06.12.2023 (обновлено: 16:38 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/kiev-1914018192.html
Сенатор рассказал о спорах в конгрессе США о том, кому принадлежит Крым
Сенатор рассказал о спорах в конгрессе США о том, кому принадлежит Крым - РИА Новости, 06.12.2023
Сенатор рассказал о спорах в конгрессе США о том, кому принадлежит Крым
Законодатели США, которые обсуждают предоставление Украине помощи, фактически принимают решение о том, является Киев российским или украинским городом, заявил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:03
2023-12-06T16:38
украина
сша
россия
в мире
крис мерфи (сенатор сша)
сергей лавров
джо байден
нато
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Законодатели США, которые обсуждают предоставление Украине помощи, фактически принимают решение о том, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.Запрошенные администрацией президента США Джо Байдена 106 миллиардов долларов включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, средства также предусмотрены на ряд других нужд внешней политики США. Республиканцы в конгрессе требуют сопряжения запроса о средствах для Израиля и Украины с новыми ассигнованиями на охрану границы США. Белый дом настаивает на срочном утверждении помощи Киеву, поскольку согласованные конгрессом деньги на исходе и закончатся к концу года."Сейчас мы принимаем решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом", — заявил Мерфи изданию Defense News.Сенатор также пожаловался на своих коллег из Республиканской партии, которые недостаточно серьезно относятся к ситуации. Он считает, что речь идет о том, "будет ли Украина существовать через 12 месяцев или станет частью России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231206/krym-1914017328.html
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украина, сша, россия, в мире, крис мерфи (сенатор сша), сергей лавров, джо байден, нато, конгресс сша
Украина, США, Россия, В мире, Крис Мерфи (сенатор США), Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Конгресс США
Сенатор рассказал о спорах в конгрессе США о том, кому принадлежит Крым

Сенатор Мерфи: законодатели США спорят, является Киев российским или украинским

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Законодатели США, которые обсуждают предоставление Украине помощи, фактически принимают решение о том, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.
Запрошенные администрацией президента США Джо Байдена 106 миллиардов долларов включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, средства также предусмотрены на ряд других нужд внешней политики США. Республиканцы в конгрессе требуют сопряжения запроса о средствах для Израиля и Украины с новыми ассигнованиями на охрану границы США. Белый дом настаивает на срочном утверждении помощи Киеву, поскольку согласованные конгрессом деньги на исходе и закончатся к концу года.
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"Сейчас мы принимаем решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом", — заявил Мерфи изданию Defense News.
Сенатор также пожаловался на своих коллег из Республиканской партии, которые недостаточно серьезно относятся к ситуации. Он считает, что речь идет о том, "будет ли Украина существовать через 12 месяцев или станет частью России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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УкраинаСШАРоссияВ миреКрис Мерфи (сенатор США)Сергей ЛавровДжо БайденНАТОКонгресс США
 
 
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