https://ria.ru/20231206/khudozhnitsa-1914166313.html

Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером

Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером - РИА Новости, 06.12.2023

Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером

Глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала художника-мультипликатора и режиссера Наталью Богомолову легендарным мастером, которая сделала... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:07

2023-12-06T17:07

2023-12-06T17:07

юлиана слащева

союзмультфильм

дед мороз

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала художника-мультипликатора и режиссера Наталью Богомолову легендарным мастером, которая сделала отечественную анимацию уникальной. Богомолова ушла из жизни на 84 году жизни. "Наталья Богомолова относится к числу тех легендарных мастеров, которые сделали нашу анимацию уникальной, сильной и своеобычной – настоящим мировым феноменом", - сказала Слащева, слова которой цитирует пресс-служба киностудии. Она отметила, что вклад художницы в отечественное искусство, культуру огромен – ее фильмография насчитывает свыше 200 мультфильмов, среди которых такие знаменитые ленты, как "Винни-Пух", "Дед Мороз и лето", "Катерок", "Пони бегает по кругу", "О том, как гном покинул дом, и…", "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Баба-Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Халиф-аист", "Жил-был пес", "Королевский бутерброд", "Мартынко" и другие. Слащева также выразила соболезнования родным и близким Богомоловой. "Неподдельный интерес к своему делу, любовь к жизни и творчеству всегда отличали Наталью Богомолову, которая продолжала свою работу в анимации и в XXI веке, продолжая участвовать в создании многих замечательных лент. Безусловно, это большая утрата для отечественной отрасли. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким", - заключила она.

https://ria.ru/20231206/khudozhnitsa-1914124970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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юлиана слащева, союзмультфильм, дед мороз