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Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером - РИА Новости, 06.12.2023
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17:07 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/khudozhnitsa-1914166313.html
Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером
Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером - РИА Новости, 06.12.2023
Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером
Глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала художника-мультипликатора и режиссера Наталью Богомолову легендарным мастером, которая сделала... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:07
2023-12-06T17:07
юлиана слащева
союзмультфильм
дед мороз
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала художника-мультипликатора и режиссера Наталью Богомолову легендарным мастером, которая сделала отечественную анимацию уникальной. Богомолова ушла из жизни на 84 году жизни. "Наталья Богомолова относится к числу тех легендарных мастеров, которые сделали нашу анимацию уникальной, сильной и своеобычной – настоящим мировым феноменом", - сказала Слащева, слова которой цитирует пресс-служба киностудии. Она отметила, что вклад художницы в отечественное искусство, культуру огромен – ее фильмография насчитывает свыше 200 мультфильмов, среди которых такие знаменитые ленты, как "Винни-Пух", "Дед Мороз и лето", "Катерок", "Пони бегает по кругу", "О том, как гном покинул дом, и…", "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Баба-Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Халиф-аист", "Жил-был пес", "Королевский бутерброд", "Мартынко" и другие. Слащева также выразила соболезнования родным и близким Богомоловой. "Неподдельный интерес к своему делу, любовь к жизни и творчеству всегда отличали Наталью Богомолову, которая продолжала свою работу в анимации и в XXI веке, продолжая участвовать в создании многих замечательных лент. Безусловно, это большая утрата для отечественной отрасли. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким", - заключила она.
https://ria.ru/20231206/khudozhnitsa-1914124970.html
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юлиана слащева, союзмультфильм, дед мороз
Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Дед Мороз
Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером

Слащева о Наталье Богомоловой: легендарный мастер, сделавший анимацию уникальной

© КЭТРИН FLASH/YoutubeМультипликатор Наталья Богомолова
Мультипликатор Наталья Богомолова
© КЭТРИН FLASH/Youtube
Мультипликатор Наталья Богомолова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала художника-мультипликатора и режиссера Наталью Богомолову легендарным мастером, которая сделала отечественную анимацию уникальной.
Богомолова ушла из жизни на 84 году жизни.
«
"Наталья Богомолова относится к числу тех легендарных мастеров, которые сделали нашу анимацию уникальной, сильной и своеобычной – настоящим мировым феноменом", - сказала Слащева, слова которой цитирует пресс-служба киностудии.
Она отметила, что вклад художницы в отечественное искусство, культуру огромен – ее фильмография насчитывает свыше 200 мультфильмов, среди которых такие знаменитые ленты, как "Винни-Пух", "Дед Мороз и лето", "Катерок", "Пони бегает по кругу", "О том, как гном покинул дом, и…", "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Баба-Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Халиф-аист", "Жил-был пес", "Королевский бутерброд", "Мартынко" и другие.
Слащева также выразила соболезнования родным и близким Богомоловой. "Неподдельный интерес к своему делу, любовь к жизни и творчеству всегда отличали Наталью Богомолову, которая продолжала свою работу в анимации и в XXI веке, продолжая участвовать в создании многих замечательных лент. Безусловно, это большая утрата для отечественной отрасли. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким", - заключила она.
Мультипликатор Наталья Богомолова - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Вчера, 14:47
 
Юлиана СлащеваСоюзмультфильмДед Мороз
 
 
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