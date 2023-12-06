Слащева назвала художницу Богомолову легендарным мастером
Слащева о Наталье Богомоловой: легендарный мастер, сделавший анимацию уникальной
Мультипликатор Наталья Богомолова. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала художника-мультипликатора и режиссера Наталью Богомолову легендарным мастером, которая сделала отечественную анимацию уникальной.
Богомолова ушла из жизни на 84 году жизни.
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"Наталья Богомолова относится к числу тех легендарных мастеров, которые сделали нашу анимацию уникальной, сильной и своеобычной – настоящим мировым феноменом", - сказала Слащева, слова которой цитирует пресс-служба киностудии.
Она отметила, что вклад художницы в отечественное искусство, культуру огромен – ее фильмография насчитывает свыше 200 мультфильмов, среди которых такие знаменитые ленты, как "Винни-Пух", "Дед Мороз и лето", "Катерок", "Пони бегает по кругу", "О том, как гном покинул дом, и…", "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Баба-Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Халиф-аист", "Жил-был пес", "Королевский бутерброд", "Мартынко" и другие.
Слащева также выразила соболезнования родным и близким Богомоловой. "Неподдельный интерес к своему делу, любовь к жизни и творчеству всегда отличали Наталью Богомолову, которая продолжала свою работу в анимации и в XXI веке, продолжая участвовать в создании многих замечательных лент. Безусловно, это большая утрата для отечественной отрасли. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким", - заключила она.