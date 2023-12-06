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Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав" - РИА Новости, 06.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:47 06.12.2023 (обновлено: 15:58 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/khudozhnitsa-1914124970.html
Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав"
Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав" - РИА Новости, 06.12.2023
Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав"
Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы "Бобик в гостях у Барбоса" и "Котенок по имени Гав", ушла из жизни на 84-м... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:47
2023-12-06T15:58
культура
сергей капков
союзмультфильм
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы "Бобик в гостях у Барбоса" и "Котенок по имени Гав", ушла из жизни на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков. "Наталья Эдуардовна Богомолова сегодня умерла. До этого она месяц болела, лежала в больнице", - сказал собеседник агентства. Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. В ее фильмографии свыше 200 мультфильмов, в числе которых "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Халиф-аист", а также "Из жизни разбойников", "Про лысую принцессу", "Медвежий угол", "День рождения Алисы", "Тайна Сухаревой башни", "Сказки старого пианино", "День медведя" и другие.
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сергей капков, союзмультфильм
Культура, Сергей Капков, Союзмультфильм
Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав"

Умерла художница "Котенка по имени Гав" и "Бобика в гостях у Барбоса" Богомолова

© Фото : Мульти-Шмульти/TelegramМультипликатор Наталья Богомолова
Мультипликатор Наталья Богомолова - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Мульти-Шмульти/Telegram
Мультипликатор Наталья Богомолова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы "Бобик в гостях у Барбоса" и "Котенок по имени Гав", ушла из жизни на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.
«
"Наталья Эдуардовна Богомолова сегодня умерла. До этого она месяц болела, лежала в больнице", - сказал собеседник агентства.
Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. В ее фильмографии свыше 200 мультфильмов, в числе которых "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Халиф-аист", а также "Из жизни разбойников", "Про лысую принцессу", "Медвежий угол", "День рождения Алисы", "Тайна Сухаревой башни", "Сказки старого пианино", "День медведя" и другие.
 
КультураСергей КапковСоюзмультфильм
 
 
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