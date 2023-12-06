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Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав"
Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав" - РИА Новости, 06.12.2023
Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав"
Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы "Бобик в гостях у Барбоса" и "Котенок по имени Гав", ушла из жизни на 84-м... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:47
2023-12-06T14:47
2023-12-06T15:58
культура
сергей капков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы "Бобик в гостях у Барбоса" и "Котенок по имени Гав", ушла из жизни на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков. "Наталья Эдуардовна Богомолова сегодня умерла. До этого она месяц болела, лежала в больнице", - сказал собеседник агентства. Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. В ее фильмографии свыше 200 мультфильмов, в числе которых "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Халиф-аист", а также "Из жизни разбойников", "Про лысую принцессу", "Медвежий угол", "День рождения Алисы", "Тайна Сухаревой башни", "Сказки старого пианино", "День медведя" и другие.
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сергей капков, союзмультфильм
Культура, Сергей Капков, Союзмультфильм
Умерла художница Наталья Богомолова, создавшая "Котенка по имени Гав"
Умерла художница "Котенка по имени Гав" и "Бобика в гостях у Барбоса" Богомолова
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы "Бобик в гостях у Барбоса" и "Котенок по имени Гав", ушла из жизни на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.
«
"Наталья Эдуардовна Богомолова сегодня умерла. До этого она месяц болела, лежала в больнице", - сказал собеседник агентства.
Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. В ее фильмографии свыше 200 мультфильмов, в числе которых "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Халиф-аист", а также "Из жизни разбойников", "Про лысую принцессу", "Медвежий угол", "День рождения Алисы", "Тайна Сухаревой башни", "Сказки старого пианино", "День медведя" и другие.