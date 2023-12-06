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Нетаньяху заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в Газе
Нетаньяху заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в Газе - РИА Новости, 06.12.2023
Нетаньяху заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в Газе
Израильские силы в настоящий момент окружают дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, его поимка является лишь вопросом времени, заявил в среду премьер... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:02
2023-12-06T20:02
2023-12-06T20:07
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Израильские силы в настоящий момент окружают дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, его поимка является лишь вопросом времени, заявил в среду премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Вчера вечером я сказал, что наши силы могут прийти в любое место в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом - это не его крепость, и он может сбежать. Тем не менее, его поимка - это лишь вопрос времени", - заявил премьер в коротком видеообращении к нации.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, биньямин нетаньяху
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в Газе
Нетаньяху: израильская армия окружает дом лидера ХАМАС в Газе Синвара