https://ria.ru/20231206/khamas-1914214242.html

Нетаньяху заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в Газе

Нетаньяху заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в Газе - РИА Новости, 06.12.2023

Нетаньяху заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в Газе

Израильские силы в настоящий момент окружают дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, его поимка является лишь вопросом времени, заявил в среду премьер... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:02

2023-12-06T20:02

2023-12-06T20:07

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Израильские силы в настоящий момент окружают дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, его поимка является лишь вопросом времени, заявил в среду премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Вчера вечером я сказал, что наши силы могут прийти в любое место в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом - это не его крепость, и он может сбежать. Тем не менее, его поимка - это лишь вопрос времени", - заявил премьер в коротком видеообращении к нации.

израиль

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, биньямин нетаньяху