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Генерал КГБ Кедров умер на 96-м году в Петербурге, сообщил источник
Генерал КГБ Кедров умер на 96-м году в Петербурге, сообщил источник - РИА Новости, 06.12.2023
Генерал КГБ Кедров умер на 96-м году в Петербурге, сообщил источник
На 96-м году жизни скончался Алексей Кедров, которого называли последним генералом КГБ в Петербурге, информацию об этом подтвердил РИА Новости источник, близкий РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:31
2023-12-06T10:31
2023-12-06T10:32
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николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. На 96-м году жизни скончался Алексей Кедров, которого называли последним генералом КГБ в Петербурге, информацию об этом подтвердил РИА Новости источник, близкий к управлению ФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Факт смерти генерала Комитета государственной безопасности СССР Кедрова Алексей Валентиновича подтверждаем", - сказал собеседник агентства. Алексей Валентинович родился 1 октября 1928 года. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, работал в Управлении в КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, в представительстве КГБ СССР при МВД Народной Республики Болгария. С 1988 по 1991 год служил в представительстве МИД СССР в Ленинграде. Его заслуги отмечены высокими правительственными наградами, среди которых Орден Красной Звезды, Орден "Знак Почета", а также высшая награда для сотрудников КГБ – Знак "Почетный сотрудник госбезопасности". Имеет ордена и медали СССР, России и зарубежных стран. На сайте администрации Петроградского района говорится, что в ходе встречи с главой района на своем 95-м дне рождении генерал назвал своими учениками бывшего директора ФСБ, ныне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и экс-главу Федеральной службы охраны Евгения Мурова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, ссср, ленинград, россия, евгений муров, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мгу имени м. в. ломоносова
Общество, СССР, Ленинград, Россия, Евгений Муров, Николай Патрушев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МГУ имени М. В. Ломоносова
Генерал КГБ Кедров умер на 96-м году в Петербурге, сообщил источник
Умер Алексей Кедров, которого называли последним генералом КГБ в Петербурге