https://ria.ru/20231206/kedrov-1914052507.html

Генерал КГБ Кедров умер на 96-м году в Петербурге, сообщил источник

Генерал КГБ Кедров умер на 96-м году в Петербурге, сообщил источник - РИА Новости, 06.12.2023

Генерал КГБ Кедров умер на 96-м году в Петербурге, сообщил источник

На 96-м году жизни скончался Алексей Кедров, которого называли последним генералом КГБ в Петербурге, информацию об этом подтвердил РИА Новости источник, близкий РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:31

2023-12-06T10:31

2023-12-06T10:32

общество

ссср

ленинград

россия

евгений муров

николай патрушев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мгу имени м. в. ломоносова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. На 96-м году жизни скончался Алексей Кедров, которого называли последним генералом КГБ в Петербурге, информацию об этом подтвердил РИА Новости источник, близкий к управлению ФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Факт смерти генерала Комитета государственной безопасности СССР Кедрова Алексей Валентиновича подтверждаем", - сказал собеседник агентства. Алексей Валентинович родился 1 октября 1928 года. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, работал в Управлении в КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, в представительстве КГБ СССР при МВД Народной Республики Болгария. С 1988 по 1991 год служил в представительстве МИД СССР в Ленинграде. Его заслуги отмечены высокими правительственными наградами, среди которых Орден Красной Звезды, Орден "Знак Почета", а также высшая награда для сотрудников КГБ – Знак "Почетный сотрудник госбезопасности". Имеет ордена и медали СССР, России и зарубежных стран. На сайте администрации Петроградского района говорится, что в ходе встречи с главой района на своем 95-м дне рождении генерал назвал своими учениками бывшего директора ФСБ, ныне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и экс-главу Федеральной службы охраны Евгения Мурова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ссср, ленинград, россия, евгений муров, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мгу имени м. в. ломоносова