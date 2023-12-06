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Дмитровский городской округ оборудует 8 лыжных трасс и 20 катков - РИА Новости, 06.12.2023
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Новости Подмосковья
 
16:40 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/katki-1914160440.html
Дмитровский городской округ оборудует 8 лыжных трасс и 20 катков
Дмитровский городской округ оборудует 8 лыжных трасс и 20 катков - РИА Новости, 06.12.2023
Дмитровский городской округ оборудует 8 лыжных трасс и 20 катков
В Дмитровском городском округе этой зимой будут работать 8 лыжных трасс и 20 катков для хоккея и фигурного катания. Об этом рассказал начальник управления... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:40
2023-12-06T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Дмитровском городском округе этой зимой будут работать 8 лыжных трасс и 20 катков для хоккея и фигурного катания. Об этом рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации округа Михаил Сентюрин, сообщил телеканал "360".Открытие катка на стадионе "Торпедо" запланировано на 8 декабря, а хоккейной коробки – на 15 декабря."Сегодня на стадионе „Торпедо“ мы готовим каток и хоккейную коробку. Также на объекте у нас есть теплые раздевалки и прокат коньков. Режим работы с 11:00 до 21:00. Заливка катка ведется по регламенту, который нам прислало министерство спорта Московской области", – сказал в беседе с журналистами Сентюрин.Возле хоккейной коробки рабочие установили световые инсталляции, а декораторы нарядили елку и подготовили фотозону. Для воспитанников Центра зимних видов спорта готовится лыжня. По словам главного тренера сборной Дмитрова по биатлону Павла Сарико, для расчистки трассы используется снегоход со специальным прицепом."Сейчас во время обильных снегопадов мы готовим трассу каждый день. У нас для этого есть „Буран“, есть трамбующее прицепное устройство, которое прикатывает трассу и разбивает комки", – отметил Сарико.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Дмитровский городской округ оборудует 8 лыжных трасс и 20 катков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКаток во дворе дома в Новосибирске
Каток во дворе дома в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Дмитровском городском округе этой зимой будут работать 8 лыжных трасс и 20 катков для хоккея и фигурного катания. Об этом рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации округа Михаил Сентюрин, сообщил телеканал "360".
Открытие катка на стадионе "Торпедо" запланировано на 8 декабря, а хоккейной коробки – на 15 декабря.
"Сегодня на стадионе „Торпедо“ мы готовим каток и хоккейную коробку. Также на объекте у нас есть теплые раздевалки и прокат коньков. Режим работы с 11:00 до 21:00. Заливка катка ведется по регламенту, который нам прислало министерство спорта Московской области", – сказал в беседе с журналистами Сентюрин.
Возле хоккейной коробки рабочие установили световые инсталляции, а декораторы нарядили елку и подготовили фотозону. Для воспитанников Центра зимних видов спорта готовится лыжня. По словам главного тренера сборной Дмитрова по биатлону Павла Сарико, для расчистки трассы используется снегоход со специальным прицепом.
"Сейчас во время обильных снегопадов мы готовим трассу каждый день. У нас для этого есть „Буран“, есть трамбующее прицепное устройство, которое прикатывает трассу и разбивает комки", – отметил Сарико.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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