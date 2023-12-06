Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:11 06.12.2023 (обновлено: 15:05 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/kapibara-1914110951.html
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 06.12.2023
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары
В Ленинградском зоопарке появились на свет четыре детеныша капибар, сообщили в учреждении. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:11
2023-12-06T15:05
хорошие новости
санкт-петербург
россия
ленинградский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104439_0:167:1602:1068_1920x0_80_0_0_52aa827a45ee3eea255035a53e1772bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке появились на свет четыре детеныша капибар, сообщили в учреждении."В Ленинградском зоопарке подрастают капибарята. Двадцать пятого сентября у знаменитой пары капибар Ермака и Кайсы родилось четверо малышей: три мальчика и девочка", — рассказали там.Отмечается, что малыши очень подвижные и у них хороший аппетит. Они уже вовсю едят корм для взрослых животных, включая салат айсберг, черноплодную рябину, тыкву, яблоки, пророщенные зерна, сено, веточки и свежую траву. Тем не менее основой их рациона до трех-четырех месяцев остается молоко матери, отметили в зоопарке.Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20231201/lvyata-1913229016.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104439_44:0:1468:1068_1920x0_80_0_0_44787cee84abbbeed29e9035312a8fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении четырех детенышей капибары

© Фото : Ленинградский зоопарк/ВКонтактеДетеныши пары капибар Ермака и Кайсы в Ленинградском зоопарке
Детеныши пары капибар Ермака и Кайсы в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Ленинградский зоопарк/ВКонтакте
Детеныши пары капибар Ермака и Кайсы в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке появились на свет четыре детеныша капибар, сообщили в учреждении.
"В Ленинградском зоопарке подрастают капибарята. Двадцать пятого сентября у знаменитой пары капибар Ермака и Кайсы родилось четверо малышей: три мальчика и девочка", — рассказали там.
© Фото : Ленинградский зоопарк/ВКонтактеДетеныш пары капибар Ермака и Кайсы в Ленинградском зоопарке
Детеныш пары капибар Ермака и Кайсы в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Ленинградский зоопарк/ВКонтакте
Детеныш пары капибар Ермака и Кайсы в Ленинградском зоопарке
Отмечается, что малыши очень подвижные и у них хороший аппетит. Они уже вовсю едят корм для взрослых животных, включая салат айсберг, черноплодную рябину, тыкву, яблоки, пророщенные зерна, сено, веточки и свежую траву. Тем не менее основой их рациона до трех-четырех месяцев остается молоко матери, отметили в зоопарке.
Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке.
Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Львица Лулу с потомством в Белгородском зоопарке
В белгородском зоопарке впервые родились львята
1 декабря, 16:59
 
Хорошие новостиСанкт-ПетербургРоссияЛенинградский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала