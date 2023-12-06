https://ria.ru/20231206/kapibara-1914110951.html

В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары

В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 06.12.2023

В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары

В Ленинградском зоопарке появились на свет четыре детеныша капибар, сообщили в учреждении. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:11

2023-12-06T14:11

2023-12-06T15:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке появились на свет четыре детеныша капибар, сообщили в учреждении."В Ленинградском зоопарке подрастают капибарята. Двадцать пятого сентября у знаменитой пары капибар Ермака и Кайсы родилось четверо малышей: три мальчика и девочка", — рассказали там.Отмечается, что малыши очень подвижные и у них хороший аппетит. Они уже вовсю едят корм для взрослых животных, включая салат айсберг, черноплодную рябину, тыкву, яблоки, пророщенные зерна, сено, веточки и свежую траву. Тем не менее основой их рациона до трех-четырех месяцев остается молоко матери, отметили в зоопарке.Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк