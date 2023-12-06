Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/kaminskiy-1914060426.html
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП - РИА Новости, 06.12.2023
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП
Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский погиб в автомобильной аварии, сообщается в Telegram-канале регионального парламента. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:06
2023-12-06T11:06
красноярский край
единая россия
запорожье
днепропетровск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914060188_0:281:852:760_1920x0_80_0_0_0ec0667fed93d94e3fc028519fed5ca9.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский погиб в автомобильной аварии, сообщается в Telegram-канале регионального парламента. "Сегодня ночью в автомобильной катастрофе погиб депутат законодательного собрания Красноярского края третьего созыва Вячеслав Каминский. Значительную часть своей жизни он посвятил геологоразведке в нашем регионе. Депутаты и сотрудники аппарата краевого парламента соболезнуют родным и близким Вячеслава Марковича", - говорится в сообщении. Каминский родился в марте 1954 года в Запорожье. Закончил горный институт в Днепропетровске, работал в геологоразведке. С 2016 по 2021 годы был депутатом красноярского заксобрания от "Единой России".
красноярский край
запорожье
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914060188_0:158:852:797_1920x0_80_0_0_76d9e1b0ddedc125732dd4ffabac52b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, единая россия, запорожье, днепропетровск, происшествия
Красноярский край, Единая Россия, Запорожье, Днепропетровск, Происшествия
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП

Экс-депутат красноярского заксобрания Вячеслав Каминский погиб в ДТП

© Фото : Парламент на Енисее/Telegram Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский
 Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Парламент на Енисее/Telegram
Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский погиб в автомобильной аварии, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.
«
"Сегодня ночью в автомобильной катастрофе погиб депутат законодательного собрания Красноярского края третьего созыва Вячеслав Каминский. Значительную часть своей жизни он посвятил геологоразведке в нашем регионе. Депутаты и сотрудники аппарата краевого парламента соболезнуют родным и близким Вячеслава Марковича", - говорится в сообщении.
Каминский родился в марте 1954 года в Запорожье. Закончил горный институт в Днепропетровске, работал в геологоразведке. С 2016 по 2021 годы был депутатом красноярского заксобрания от "Единой России".
 
Красноярский крайЕдиная РоссияЗапорожьеДнепропетровскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала