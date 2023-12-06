https://ria.ru/20231206/kaminskiy-1914060426.html

Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП

Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП - РИА Новости, 06.12.2023

Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП

Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский погиб в автомобильной аварии, сообщается в Telegram-канале регионального парламента. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:06

2023-12-06T11:06

2023-12-06T11:06

красноярский край

единая россия

запорожье

днепропетровск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский погиб в автомобильной аварии, сообщается в Telegram-канале регионального парламента. "Сегодня ночью в автомобильной катастрофе погиб депутат законодательного собрания Красноярского края третьего созыва Вячеслав Каминский. Значительную часть своей жизни он посвятил геологоразведке в нашем регионе. Депутаты и сотрудники аппарата краевого парламента соболезнуют родным и близким Вячеслава Марковича", - говорится в сообщении. Каминский родился в марте 1954 года в Запорожье. Закончил горный институт в Днепропетровске, работал в геологоразведке. С 2016 по 2021 годы был депутатом красноярского заксобрания от "Единой России".

красноярский край

запорожье

днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярский край, единая россия, запорожье, днепропетровск, происшествия