https://ria.ru/20231206/kaminskiy-1914060426.html
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП - РИА Новости, 06.12.2023
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП
Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский погиб в автомобильной аварии, сообщается в Telegram-канале регионального парламента. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:06
2023-12-06T11:06
2023-12-06T11:06
красноярский край
единая россия
запорожье
днепропетровск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Бывший депутат заксобрания Красноярского края Вячеслав Каминский погиб в автомобильной аварии, сообщается в Telegram-канале регионального парламента. "Сегодня ночью в автомобильной катастрофе погиб депутат законодательного собрания Красноярского края третьего созыва Вячеслав Каминский. Значительную часть своей жизни он посвятил геологоразведке в нашем регионе. Депутаты и сотрудники аппарата краевого парламента соболезнуют родным и близким Вячеслава Марковича", - говорится в сообщении. Каминский родился в марте 1954 года в Запорожье. Закончил горный институт в Днепропетровске, работал в геологоразведке. С 2016 по 2021 годы был депутатом красноярского заксобрания от "Единой России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, единая россия, запорожье, днепропетровск, происшествия
Красноярский край, Единая Россия, Запорожье, Днепропетровск, Происшествия
Экс-депутат красноярского заксобрания погиб в ДТП
Экс-депутат красноярского заксобрания Вячеслав Каминский погиб в ДТП