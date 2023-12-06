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Депутаты Якутии обсудили проблему нехватки медицинских кадров - РИА Новости, 06.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
08:14 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/kadry-1914028673.html
Депутаты Якутии обсудили проблему нехватки медицинских кадров
Депутаты Якутии обсудили проблему нехватки медицинских кадров - РИА Новости, 06.12.2023
Депутаты Якутии обсудили проблему нехватки медицинских кадров
Народные депутаты в ходе выездного заседания в Мирнинском районе Якутии обсудили проблему кадрового дефицита в медучреждениях, сообщает пресс-служба Госсобрания РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:14
2023-12-06T08:14
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
якутск
алроса
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ЯКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Народные депутаты в ходе выездного заседания в Мирнинском районе Якутии обсудили проблему кадрового дефицита в медучреждениях, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). "Состоялось выездное заседание постоянного комитета Ил Тумэн по охране здоровья под председательством Светланы Давыдовой на тему: "Проблемы кадровой обеспеченности медицинских учреждений..." приняли участие главы муниципальных образований Вилюйской группы районов, главные врачи медучреждений и представители министерства здравоохранения республики", - рассказали в пресс-службе. По сведениям администрации Мирнинского района, на сегодня в Центральной районной больнице имеется 80 вакантных врачебных ставок. До 30% медработников ЦРБ являются работающими пенсионерами или находятся в предпенсионном возрасте. Острую нехватку медицинских кадров также отметили глава Сунтарского района, главные врачи Вилюйской, Ленской и Нюрбинской центральной районной больницы. По их мнению, тенденция связана с оттоком населения в сельской местности. В каждом муниципальном районе применяются свои меры в сложившейся ситуации. В Мирнинском районе открыт первый медицинский класс на базе средней школы № 1. Алмазодобывающая компания "АЛРОСА" и местные власти предоставляют вновь прибывшим на работу врачам, при условии пятилетнего контракта, единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в рамках соглашения с компанией в 2023 году из бюджета района выделено 4,5 миллиона рублей на приглашение врачей дефицитных специальностей для работы вахтовым методом. "Народные депутаты Якутии Иван Луцкан и Ольга Горюнова предложили увеличить срок контракта по целевой подготовке. Как выяснилось, по истечении трех лет работы по целевой квоте молодые специалисты уезжают в город Якутск. Светлана Давыдова сообщила о необходимости усовершенствования обеспечения благоустроенным жильем и обеспечения профессионального роста для специалистов", - говорится в сообщении. В качестве механизмов для решения проблемы депутаты предложили уделить больше внимания программам "Земский доктор", "Земский фельдшер", увеличению норм начисления "северных" процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера.
https://ria.ru/20231205/sportkompleks-1913850959.html
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республика саха (якутия), якутск, алроса
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Якутск, Алроса

Депутаты Якутии обсудили проблему нехватки медицинских кадров

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Народные депутаты в ходе выездного заседания в Мирнинском районе Якутии обсудили проблему кадрового дефицита в медучреждениях, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
"Состоялось выездное заседание постоянного комитета Ил Тумэн по охране здоровья под председательством Светланы Давыдовой на тему: "Проблемы кадровой обеспеченности медицинских учреждений..." приняли участие главы муниципальных образований Вилюйской группы районов, главные врачи медучреждений и представители министерства здравоохранения республики", - рассказали в пресс-службе.
По сведениям администрации Мирнинского района, на сегодня в Центральной районной больнице имеется 80 вакантных врачебных ставок. До 30% медработников ЦРБ являются работающими пенсионерами или находятся в предпенсионном возрасте.
Острую нехватку медицинских кадров также отметили глава Сунтарского района, главные врачи Вилюйской, Ленской и Нюрбинской центральной районной больницы. По их мнению, тенденция связана с оттоком населения в сельской местности.
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В каждом муниципальном районе применяются свои меры в сложившейся ситуации. В Мирнинском районе открыт первый медицинский класс на базе средней школы № 1. Алмазодобывающая компания "АЛРОСА" и местные власти предоставляют вновь прибывшим на работу врачам, при условии пятилетнего контракта, единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в рамках соглашения с компанией в 2023 году из бюджета района выделено 4,5 миллиона рублей на приглашение врачей дефицитных специальностей для работы вахтовым методом.
"Народные депутаты Якутии Иван Луцкан и Ольга Горюнова предложили увеличить срок контракта по целевой подготовке. Как выяснилось, по истечении трех лет работы по целевой квоте молодые специалисты уезжают в город Якутск. Светлана Давыдова сообщила о необходимости усовершенствования обеспечения благоустроенным жильем и обеспечения профессионального роста для специалистов", - говорится в сообщении.
В качестве механизмов для решения проблемы депутаты предложили уделить больше внимания программам "Земский доктор", "Земский фельдшер", увеличению норм начисления "северных" процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера.
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