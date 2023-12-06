Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы
Заявление: страны G7 призвали Иран прекратить эскалацию своей ядерной программы
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 призвали Иран прекратить развитие своей ядерной программы, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "большой семерки".
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"Мы по-прежнему уверены, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие, и еще раз заявляем, что Иран должен прекратить неослабевающую эскалацию своей ядерной программы, которая не имеет убедительного гражданского оправдания и опасно приближается к реальной деятельности, связанной с оружием", - следует из размещенного на сайте МИД Японии документа.
Страны "семерки" также призвали Иран "выполнить свои юридические и политические обязательства" в отношении ядерного нераспространения, приняв срочные меры, включая полное и безоговорочное сотрудничество с МАГАТЭ.