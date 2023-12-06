https://ria.ru/20231206/iran-1914230308.html

Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы

Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы - РИА Новости, 06.12.2023

Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы

Страны G7 призвали Иран прекратить развитие своей ядерной программы, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "большой семерки". РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:58

2023-12-06T21:58

2023-12-06T21:58

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иран

g7

мид японии‎

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 призвали Иран прекратить развитие своей ядерной программы, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "большой семерки". "Мы по-прежнему уверены, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие, и еще раз заявляем, что Иран должен прекратить неослабевающую эскалацию своей ядерной программы, которая не имеет убедительного гражданского оправдания и опасно приближается к реальной деятельности, связанной с оружием", - следует из размещенного на сайте МИД Японии документа. Страны "семерки" также призвали Иран "выполнить свои юридические и политические обязательства" в отношении ядерного нераспространения, приняв срочные меры, включая полное и безоговорочное сотрудничество с МАГАТЭ.

https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, g7, мид японии‎, магатэ