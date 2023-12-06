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Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы - РИА Новости, 06.12.2023
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21:58 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/iran-1914230308.html
Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы
Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы - РИА Новости, 06.12.2023
Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы
Страны G7 призвали Иран прекратить развитие своей ядерной программы, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "большой семерки". РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:58
2023-12-06T21:58
в мире
иран
g7
мид японии‎
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 призвали Иран прекратить развитие своей ядерной программы, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "большой семерки". "Мы по-прежнему уверены, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие, и еще раз заявляем, что Иран должен прекратить неослабевающую эскалацию своей ядерной программы, которая не имеет убедительного гражданского оправдания и опасно приближается к реальной деятельности, связанной с оружием", - следует из размещенного на сайте МИД Японии документа. Страны "семерки" также призвали Иран "выполнить свои юридические и политические обязательства" в отношении ядерного нераспространения, приняв срочные меры, включая полное и безоговорочное сотрудничество с МАГАТЭ.
https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html
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в мире, иран, g7, мид японии‎, магатэ
В мире, Иран, G7, МИД Японии‎, МАГАТЭ
Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы

Заявление: страны G7 призвали Иран прекратить эскалацию своей ядерной программы

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 призвали Иран прекратить развитие своей ядерной программы, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "большой семерки".
«
"Мы по-прежнему уверены, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие, и еще раз заявляем, что Иран должен прекратить неослабевающую эскалацию своей ядерной программы, которая не имеет убедительного гражданского оправдания и опасно приближается к реальной деятельности, связанной с оружием", - следует из размещенного на сайте МИД Японии документа.
Страны "семерки" также призвали Иран "выполнить свои юридические и политические обязательства" в отношении ядерного нераспространения, приняв срочные меры, включая полное и безоговорочное сотрудничество с МАГАТЭ.
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В миреИранG7МИД Японии‎МАГАТЭ
 
 
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