https://ria.ru/20231206/investproekty-1914201283.html

В Тверской области реализуют крупные инвестпроекты

В Тверской области реализуют крупные инвестпроекты - РИА Новости, 06.12.2023

В Тверской области реализуют крупные инвестпроекты

Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области в среду принял решение о включении еще трех проектов в перечень приоритетных... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:53

2023-12-06T18:53

2023-12-06T18:53

тверская область

торжок

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 дек - РИА Новости. Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области в среду принял решение о включении еще трех проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Верхневолжья, сообщила пресс-служба регионального правительства. Благодаря этому компании смогут получить существенную государственную поддержку в виде инвестиционного налогового вычета, общий размер которого превысит 2,8 миллиарда рублей. "Сегодня успех развития Тверской области зависит от создания новых рабочих мест, развития промышленности, экономики. Наша задача всячески поддерживать все возможные предложения по развитию бизнеса", - сказал на заседании совета губернатор региона Игорь Руденя. Один из проектов реализует ООО "ЛЛК-Интернешнл", входящее в состав группы "Лукойл". Предусмотрена реконструкция в 2024 году комплекса по производству смазочных материалов в городе Торжке. Это один из самых масштабных инвестиционных проектов в Тверском регионе стоимостью 9,9 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит на 62% увеличить производственные мощности предприятия – до 260 тысяч тонн продукции ежегодно, создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет, улучшить условия труда работников и организацию производства, в том числе в части воздействия на окружающую среду. Положительное решение принято и в отношении инвестиционного проекта ООО "КСК Металлкомплект" по строительству производственно-окрасочного комплекса площадью более 6,5 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в основной капитал составит 910 миллионов рублей, запланировано создание свыше 50 новых рабочих мест. ООО МЦ "Тверская бронза" построит новый современный литейно-механический производственный комплекс на базе действующего металлообрабатывающего предприятия. Это позволит более чем в 10 раз увеличить объемы выпуска комплектующих и запчастей для машиностроительной отрасли. Общий объем инвестиций по инвестпроекту, который также включен в перечень приоритетных, составляет 100,7 миллиона рублей, планируется создание 29 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20231206/proizvodstvo-1914198230.html

https://ria.ru/20231205/rabota-1913971774.html

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

торжок, игорь руденя