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СМИ: на границе Польши и Украины начали происходить "странные вещи" - РИА Новости, 06.12.2023
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05:49 06.12.2023 (обновлено: 14:56 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/granitsa-1914020328.html
СМИ: на границе Польши и Украины начали происходить "странные вещи"
СМИ: на границе Польши и Украины начали происходить "странные вещи" - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ: на границе Польши и Украины начали происходить "странные вещи"
После того как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:49
2023-12-06T14:56
в мире
украина
польша
киев
ирина верещук
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После того как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, об этом пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши."С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить "странные вещи", — говорится в публикации.Как утверждает Сокол, именно с четверга на границе уменьшилось количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью. По его словам, это произошло из-за того, что украинские водители сообщили своим работодателям о более строгих проверках документов.&quot;При выявлении нарушений можно попасть под статью, поскольку за подделку документов грозит уголовное наказание. И машин сразу стало гораздо меньше. Так что сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга&quot;, — заключил Сокол.Накануне украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша взяла в заложники экономику Украины, заблокировав КПП на границе. По ее словам, "блокада" польскими водителями украинской границы привела к "миллиардным потерям" для Киева.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231206/general-1914012539.html
https://ria.ru/20231205/polsha-1913894406.html
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в мире, украина, польша, киев, ирина верещук
В мире, Украина, Польша, Киев, Ирина Верещук
СМИ: на границе Польши и Украины начали происходить "странные вещи"

Do Rzeczy: на границе с Польшей стало меньше украинских грузовиков с гумпомощью

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIБольшегрузные автомобили на польско-украинской границе
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После того как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, об этом пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.
"С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить "странные вещи", — говорится в публикации.
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Как утверждает Сокол, именно с четверга на границе уменьшилось количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью. По его словам, это произошло из-за того, что украинские водители сообщили своим работодателям о более строгих проверках документов.
«

"При выявлении нарушений можно попасть под статью, поскольку за подделку документов грозит уголовное наказание. И машин сразу стало гораздо меньше. Так что сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга", — заключил Сокол.

Накануне украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша взяла в заложники экономику Украины, заблокировав КПП на границе. По ее словам, "блокада" польскими водителями украинской границы привела к "миллиардным потерям" для Киева.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
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