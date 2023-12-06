https://ria.ru/20231206/gospitalizatsiya-1914110435.html

Власти назвали причину массовой госпитализации кировских школьников

Власти назвали причину массовой госпитализации кировских школьников - РИА Новости, 06.12.2023

Власти назвали причину массовой госпитализации кировских школьников

Болезнь кухонного работника школьной столовой стала причиной массового заболевания и госпитализации детей в сельской школе в Кировской области, сообщил глава... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:10

2023-12-06T14:10

2023-12-06T14:10

александр соколов

кировская область

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Болезнь кухонного работника школьной столовой стала причиной массового заболевания и госпитализации детей в сельской школе в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. Двадцать восьмого ноября 22 ученика школы села Калинино Малмыжского района обратились в районную больницу с признаками пищевого отравления, 16 из них госпитализировали. По предварительным данным, дети почувствовали недомогание, поев в школьной столовой. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у школьников выявлена острая кишечная инфекция. Работу пищеблока в школе остановили и перевели детей на дистанционное обучение. "Это было не пищевое отравление. Это работник заразил своей болезнью детей в легкой форме… Выпустите приказ о тотальной проверке всех работников кухонь. Не дай Бог, узнаем, что где-то кого-то заочно проверили", - заявил Соколов в среду на еженедельной планерке. Как сообщила министр образования Кировской области Ольга Рысева, по итогам проведенных проверок директорам двух школ и начальнику районного управления образования Малмыжского образования вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговоров. Она добавила, что до 15 декабря пройдут внеплановые проверки всех пищеблоков школ, детских садов, профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот. "Совместно с Роспотребнадзором утвержден перечень проверяемых вопросов, составлен график по каждому муниципалитету. В срок до 22 декабря сотрудники пищеблоков должны пройти лабораторные исследования на вирусы и на возбудителей острых кишечных инфекций, а также на стафилококк. На контроль взят ежедневный допуск сотрудников пищеблоков к работе", - говорится в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20231206/rabochie-1914064600.html

кировская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр соколов, кировская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)