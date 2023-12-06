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Власти назвали причину массовой госпитализации кировских школьников - РИА Новости, 06.12.2023
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14:10 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/gospitalizatsiya-1914110435.html
Власти назвали причину массовой госпитализации кировских школьников
Власти назвали причину массовой госпитализации кировских школьников - РИА Новости, 06.12.2023
Власти назвали причину массовой госпитализации кировских школьников
Болезнь кухонного работника школьной столовой стала причиной массового заболевания и госпитализации детей в сельской школе в Кировской области, сообщил глава... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:10
2023-12-06T14:10
александр соколов
кировская область
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Болезнь кухонного работника школьной столовой стала причиной массового заболевания и госпитализации детей в сельской школе в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. Двадцать восьмого ноября 22 ученика школы села Калинино Малмыжского района обратились в районную больницу с признаками пищевого отравления, 16 из них госпитализировали. По предварительным данным, дети почувствовали недомогание, поев в школьной столовой. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у школьников выявлена острая кишечная инфекция. Работу пищеблока в школе остановили и перевели детей на дистанционное обучение. "Это было не пищевое отравление. Это работник заразил своей болезнью детей в легкой форме… Выпустите приказ о тотальной проверке всех работников кухонь. Не дай Бог, узнаем, что где-то кого-то заочно проверили", - заявил Соколов в среду на еженедельной планерке. Как сообщила министр образования Кировской области Ольга Рысева, по итогам проведенных проверок директорам двух школ и начальнику районного управления образования Малмыжского образования вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговоров. Она добавила, что до 15 декабря пройдут внеплановые проверки всех пищеблоков школ, детских садов, профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот. "Совместно с Роспотребнадзором утвержден перечень проверяемых вопросов, составлен график по каждому муниципалитету. В срок до 22 декабря сотрудники пищеблоков должны пройти лабораторные исследования на вирусы и на возбудителей острых кишечных инфекций, а также на стафилококк. На контроль взят ежедневный допуск сотрудников пищеблоков к работе", - говорится в сообщении правительства региона.
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александр соколов, кировская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Александр Соколов, Кировская область, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Власти назвали причину массовой госпитализации кировских школьников

Причиной госпитализации кировских школьников стала болезнь кухонного работника

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Болезнь кухонного работника школьной столовой стала причиной массового заболевания и госпитализации детей в сельской школе в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.
Двадцать восьмого ноября 22 ученика школы села Калинино Малмыжского района обратились в районную больницу с признаками пищевого отравления, 16 из них госпитализировали. По предварительным данным, дети почувствовали недомогание, поев в школьной столовой. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у школьников выявлена острая кишечная инфекция. Работу пищеблока в школе остановили и перевели детей на дистанционное обучение.
"Это было не пищевое отравление. Это работник заразил своей болезнью детей в легкой форме… Выпустите приказ о тотальной проверке всех работников кухонь. Не дай Бог, узнаем, что где-то кого-то заочно проверили", - заявил Соколов в среду на еженедельной планерке.
Как сообщила министр образования Кировской области Ольга Рысева, по итогам проведенных проверок директорам двух школ и начальнику районного управления образования Малмыжского образования вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговоров.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Рабочих, отравившихся на Камчатке, начали выписывать из больниц
Вчера, 11:23
Она добавила, что до 15 декабря пройдут внеплановые проверки всех пищеблоков школ, детских садов, профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот.
"Совместно с Роспотребнадзором утвержден перечень проверяемых вопросов, составлен график по каждому муниципалитету. В срок до 22 декабря сотрудники пищеблоков должны пройти лабораторные исследования на вирусы и на возбудителей острых кишечных инфекций, а также на стафилококк. На контроль взят ежедневный допуск сотрудников пищеблоков к работе", - говорится в сообщении правительства региона.
 
Александр СоколовКировская областьПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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