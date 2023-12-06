https://ria.ru/20231206/gory-1913934615.html

Лыжники покупают медицинские страховки в два раза чаще, чем сноубордисты

Лыжники покупают медицинские страховки в два раза чаще, чем сноубордисты - РИА Новости, 06.12.2023

Лыжники покупают медицинские страховки в два раза чаще, чем сноубордисты

Спрос на горнолыжный отдых в России в этом сезоне вырос до 44 процентов по отдельным направлениям, а число заявок на медицинское страхование от любителей этого... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:09

2023-12-06T04:09

2023-12-06T04:09

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Спрос на горнолыжный отдых в России в этом сезоне вырос до 44 процентов по отдельным направлениям, а число заявок на медицинское страхование от любителей этого спорта увеличилось почти в два раза, сообщает Ostrovok.ru.Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов и финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировали бронирования россиян в регионах для зимнего отдыха и страховые заявки на период с декабря 2023 по апрель 2024 года.Интересно, что в этом году горнолыжники приобретают медицинские страховки более чем в два раза чаще сноубордистов: на первых приходится 26 процентов от всех заявок, на вторых – 11 процентов.Наибольшее количество запросов на оформление полиса поступает от туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Средний чек по заявкам на декабрь 2023 года – апрель 2024 года составляет 1 168 рублей, что на 20 процентов больше, чем в аналогичный период годом ранее.Наиболее высокие темпы роста бронирований отмечаются на курортах Приэльбрусья и в Шерегеше – количество заказов объектов размещения увеличилось на 44 и 41 процент соответственно относительно прошлого года.В целом самыми популярными направлениями стали Эсто-Садок и Красная Поляна – на их долю приходится почти половина от всех бронирований жилья на горнолыжных курортах (49 процентов). В тройку востребованных курортов вошел Архыз – на него приходится каждое пятое бронирование (19 процентов).В топ-10 также попали Шерегеш, Домбай, курорты Приэльбрусья (Терскол, Поляна Чегет и Поляна Азау) и Алтая (Белокуриха и Манжерок).В этом сезоне любители горнолыжного спорта планируют отдых на российских курортах в среднем на пять ночей. Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения составляет 11 000 рублей – на 17 процентов выше, чем в прошлом сезоне.Самое дорогое размещение туристы бронируют в Красной Поляне и Эсто-Садке – средняя стоимость ночи в рамках сезона составляет 12 300 рублей, в Архызе – 10 100 рублей, в Шерегеше – 9 300 рублей, в Манжероке – 9 100 рублей. Более бюджетные варианты туристы выбирают в Терсколе – 6 000 рублей, а также в Поляне Чегет – 4 900 рублей.Как говорят эксперты, чаще всего покорять склоны отправляются вдвоем – 54 процентов бронирований. Четверть любителей горнолыжного спорта приезжают на курорты всей семьей – 25 процентов бронирований в объектах размещения приходится на туристов с детьми. Реже всего едут в одиночку, в компании от четырех человек (по восемь процентов) или втроем (пять процентов).

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