https://ria.ru/20231206/gory-1913934615.html
Лыжники покупают медицинские страховки в два раза чаще, чем сноубордисты
Лыжники покупают медицинские страховки в два раза чаще, чем сноубордисты - РИА Новости, 06.12.2023
Лыжники покупают медицинские страховки в два раза чаще, чем сноубордисты
Спрос на горнолыжный отдых в России в этом сезоне вырос до 44 процентов по отдельным направлениям, а число заявок на медицинское страхование от любителей этого... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:09
2023-12-06T04:09
2023-12-06T04:09
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
красная поляна
архыз
эльбрус
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727750343_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_7e06fa2702baa0910ccf880f56220b30.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Спрос на горнолыжный отдых в России в этом сезоне вырос до 44 процентов по отдельным направлениям, а число заявок на медицинское страхование от любителей этого спорта увеличилось почти в два раза, сообщает Ostrovok.ru.Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов и финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировали бронирования россиян в регионах для зимнего отдыха и страховые заявки на период с декабря 2023 по апрель 2024 года.Интересно, что в этом году горнолыжники приобретают медицинские страховки более чем в два раза чаще сноубордистов: на первых приходится 26 процентов от всех заявок, на вторых – 11 процентов.Наибольшее количество запросов на оформление полиса поступает от туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Средний чек по заявкам на декабрь 2023 года – апрель 2024 года составляет 1 168 рублей, что на 20 процентов больше, чем в аналогичный период годом ранее.Наиболее высокие темпы роста бронирований отмечаются на курортах Приэльбрусья и в Шерегеше – количество заказов объектов размещения увеличилось на 44 и 41 процент соответственно относительно прошлого года.В целом самыми популярными направлениями стали Эсто-Садок и Красная Поляна – на их долю приходится почти половина от всех бронирований жилья на горнолыжных курортах (49 процентов). В тройку востребованных курортов вошел Архыз – на него приходится каждое пятое бронирование (19 процентов).В топ-10 также попали Шерегеш, Домбай, курорты Приэльбрусья (Терскол, Поляна Чегет и Поляна Азау) и Алтая (Белокуриха и Манжерок).В этом сезоне любители горнолыжного спорта планируют отдых на российских курортах в среднем на пять ночей. Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения составляет 11 000 рублей – на 17 процентов выше, чем в прошлом сезоне.Самое дорогое размещение туристы бронируют в Красной Поляне и Эсто-Садке – средняя стоимость ночи в рамках сезона составляет 12 300 рублей, в Архызе – 10 100 рублей, в Шерегеше – 9 300 рублей, в Манжероке – 9 100 рублей. Более бюджетные варианты туристы выбирают в Терсколе – 6 000 рублей, а также в Поляне Чегет – 4 900 рублей.Как говорят эксперты, чаще всего покорять склоны отправляются вдвоем – 54 процентов бронирований. Четверть любителей горнолыжного спорта приезжают на курорты всей семьей – 25 процентов бронирований в объектах размещения приходится на туристов с детьми. Реже всего едут в одиночку, в компании от четырех человек (по восемь процентов) или втроем (пять процентов).
https://ria.ru/20231123/premiya-1911369798.html
красная поляна
архыз
эльбрус
кемеровская область
горный алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727750343_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_8197b999ec3553ce07db8d9641a12a8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, красная поляна, архыз, эльбрус, кемеровская область, горный алтай, сноуборд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Красная Поляна, Архыз, Эльбрус, Кемеровская область, Горный Алтай, Сноуборд
Лыжники покупают медицинские страховки в два раза чаще, чем сноубордисты
Эксперты: лыжники покупают медстраховки в два раза чаще, чем сноубордисты
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Спрос на горнолыжный отдых в России в этом сезоне вырос до 44 процентов по отдельным направлениям, а число заявок на медицинское страхование от любителей этого спорта увеличилось почти в два раза, сообщает Ostrovok.ru.
Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов и финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировали бронирования россиян в регионах для зимнего отдыха и страховые заявки на период с декабря 2023 по апрель 2024 года.
Интересно, что в этом году горнолыжники приобретают медицинские страховки более чем в два раза чаще сноубордистов: на первых приходится 26 процентов от всех заявок, на вторых – 11 процентов.
Наибольшее количество запросов на оформление полиса поступает от туристов из Москвы
и Московской области
, Санкт-Петербурга
, Екатеринбурга
и Новосибирска
. Средний чек по заявкам на декабрь 2023 года – апрель 2024 года составляет 1 168 рублей, что на 20 процентов больше, чем в аналогичный период годом ранее.
Наиболее высокие темпы роста бронирований отмечаются на курортах Приэльбрусья и в Шерегеше – количество заказов объектов размещения увеличилось на 44 и 41 процент соответственно относительно прошлого года.
В целом самыми популярными направлениями стали Эсто-Садок и Красная Поляна
– на их долю приходится почти половина от всех бронирований жилья на горнолыжных курортах (49 процентов). В тройку востребованных курортов вошел Архыз
– на него приходится каждое пятое бронирование (19 процентов).
В топ-10 также попали Шерегеш, Домбай
, курорты Приэльбрусья (Терскол, Поляна Чегет и Поляна Азау) и Алтая (Белокуриха
и Манжерок).
В этом сезоне любители горнолыжного спорта планируют отдых на российских курортах в среднем на пять ночей. Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения составляет 11 000 рублей – на 17 процентов выше, чем в прошлом сезоне.
Самое дорогое размещение туристы бронируют в Красной Поляне и Эсто-Садке – средняя стоимость ночи в рамках сезона составляет 12 300 рублей, в Архызе – 10 100 рублей, в Шерегеше – 9 300 рублей, в Манжероке – 9 100 рублей. Более бюджетные варианты туристы выбирают в Терсколе – 6 000 рублей, а также в Поляне Чегет – 4 900 рублей.
Как говорят эксперты, чаще всего покорять склоны отправляются вдвоем – 54 процентов бронирований. Четверть любителей горнолыжного спорта приезжают на курорты всей семьей – 25 процентов бронирований в объектах размещения приходится на туристов с детьми. Реже всего едут в одиночку, в компании от четырех человек (по восемь процентов) или втроем (пять процентов).
Названы лучшие горнолыжные курорты и отели России