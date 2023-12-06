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"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей - РИА Новости, 06.12.2023
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01:51 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/glonass-1914011193.html
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей - РИА Новости, 06.12.2023
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей
АО "ГЛОНАСС" в 2024 году запустит новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:51
2023-12-06T01:51
общество
алексей райкевич
технологии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" в 2024 году запустит новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет найти его в случае угона, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Алексей Райкевич. "В 2024 году "ЭРА-ГЛОНАСС" спасет автовладельцев от кражи машины. Мы запустим новый сервис на базе госинформсистемы, который с согласия автовладельца обеспечит мониторинг личного транспортного средства и поможет найти угнанный автомобиль. Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS - ред.) без изменения аппаратной части", - сказал Райкевич. Он отметил, что сервис не приведет к существенному увеличению стоимости самих устройств системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Райкевич рассказал, что с начала текущего года компания получила несколько тысяч запросов автовладельцев о помощи в поиске угнанных транспортных средств. "Подобные обращения приходят в наш адрес ежедневно. Базовый функционал аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" не дает такой возможности. Учитывая высокий спрос, мы разработали новый сервис, который станет продолжением линейки услуг, не требующих установки дополнительного оборудования при наличии кнопки SOS в машине", - сообщил гендиректор компании. Он пояснил, что кнопка SOS глубоко интегрирована в автомобиль и возможность ее быстрого отключения для автоугонщика исключена. Система автоматически сообщит автовладельцу и о попытках искусственного "глушения" кнопки SOS.
https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, алексей райкевич, технологии
Общество, Алексей Райкевич, Технологии
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей

АО "ГЛОНАСС" в 2024 году запустит новый сервис для поиска автомобилей при угоне

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" в 2024 году запустит новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет найти его в случае угона, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Алексей Райкевич.
«
"В 2024 году "ЭРА-ГЛОНАСС" спасет автовладельцев от кражи машины. Мы запустим новый сервис на базе госинформсистемы, который с согласия автовладельца обеспечит мониторинг личного транспортного средства и поможет найти угнанный автомобиль. Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS - ред.) без изменения аппаратной части", - сказал Райкевич.
Он отметил, что сервис не приведет к существенному увеличению стоимости самих устройств системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Райкевич рассказал, что с начала текущего года компания получила несколько тысяч запросов автовладельцев о помощи в поиске угнанных транспортных средств. "Подобные обращения приходят в наш адрес ежедневно. Базовый функционал аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" не дает такой возможности. Учитывая высокий спрос, мы разработали новый сервис, который станет продолжением линейки услуг, не требующих установки дополнительного оборудования при наличии кнопки SOS в машине", - сообщил гендиректор компании.
Он пояснил, что кнопка SOS глубоко интегрирована в автомобиль и возможность ее быстрого отключения для автоугонщика исключена. Система автоматически сообщит автовладельцу и о попытках искусственного "глушения" кнопки SOS.
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ОбществоАлексей РайкевичТехнологии
 
 
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