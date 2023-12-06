https://ria.ru/20231206/glonass-1914011193.html

"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей

"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей - РИА Новости, 06.12.2023

"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей

АО "ГЛОНАСС" в 2024 году запустит новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T01:51

2023-12-06T01:51

2023-12-06T01:51

общество

алексей райкевич

технологии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" в 2024 году запустит новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет найти его в случае угона, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Алексей Райкевич. "В 2024 году "ЭРА-ГЛОНАСС" спасет автовладельцев от кражи машины. Мы запустим новый сервис на базе госинформсистемы, который с согласия автовладельца обеспечит мониторинг личного транспортного средства и поможет найти угнанный автомобиль. Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS - ред.) без изменения аппаратной части", - сказал Райкевич. Он отметил, что сервис не приведет к существенному увеличению стоимости самих устройств системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Райкевич рассказал, что с начала текущего года компания получила несколько тысяч запросов автовладельцев о помощи в поиске угнанных транспортных средств. "Подобные обращения приходят в наш адрес ежедневно. Базовый функционал аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" не дает такой возможности. Учитывая высокий спрос, мы разработали новый сервис, который станет продолжением линейки услуг, не требующих установки дополнительного оборудования при наличии кнопки SOS в машине", - сообщил гендиректор компании. Он пояснил, что кнопка SOS глубоко интегрирована в автомобиль и возможность ее быстрого отключения для автоугонщика исключена. Система автоматически сообщит автовладельцу и о попытках искусственного "глушения" кнопки SOS.

https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алексей райкевич, технологии