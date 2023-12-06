https://ria.ru/20231206/glavvrach-1914173473.html

Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили срок за липовые диагнозы

Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили срок за липовые диагнозы - РИА Новости, 06.12.2023

Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили срок за липовые диагнозы

Прокуратура в ходе прений запросила девять лет колонии строгого режима для бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александру Кравченко за... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:28

2023-12-06T17:28

2023-12-06T17:28

происшествия

москва

матросская тишина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прокуратура в ходе прений запросила девять лет колонии строгого режима для бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александру Кравченко за махинации с липовыми диагнозами, сообщил РИА Новости в Преображенском суде Москвы в среду. "Гособвинение в ходе прений сторон просит приговорить Кравченко к девяти годам колонии строгого режима и на три года запретить занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в системе здравоохранения", - сказала собеседница агентства. Кравченко задержали в Москве в январе 2022 года. По данным следствия, в 2020 по 2021 год он получал от арестованных и осужденных деньги за медицинские освидетельствования с "нужным" результатом - о наличии тяжелых заболеваний у арестантов. Данные решения стали основанием для дальнейшего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия было установлено восемь человек, освобожденных из СИЗО в результате липовых диагнозов, сообщали в Следственном комитете. Впоследствии, по сообщению адвоката Дмитрия Рощина, Кравченко переквалифицировали обвинение со взяточничества на превышение полномочий и злоупотребление ими. Свою вину врач не признал. Защита намерена просить суд об оправдательном приговоре.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913926968.html

https://ria.ru/20231127/glavvrach-1912229555.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, матросская тишина