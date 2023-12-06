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Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили срок за липовые диагнозы - РИА Новости, 06.12.2023
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17:28 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/glavvrach-1914173473.html
Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили срок за липовые диагнозы
Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили срок за липовые диагнозы - РИА Новости, 06.12.2023
Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили срок за липовые диагнозы
Прокуратура в ходе прений запросила девять лет колонии строгого режима для бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александру Кравченко за... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:28
2023-12-06T17:28
происшествия
москва
матросская тишина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прокуратура в ходе прений запросила девять лет колонии строгого режима для бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александру Кравченко за махинации с липовыми диагнозами, сообщил РИА Новости в Преображенском суде Москвы в среду. "Гособвинение в ходе прений сторон просит приговорить Кравченко к девяти годам колонии строгого режима и на три года запретить занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в системе здравоохранения", - сказала собеседница агентства. Кравченко задержали в Москве в январе 2022 года. По данным следствия, в 2020 по 2021 год он получал от арестованных и осужденных деньги за медицинские освидетельствования с "нужным" результатом - о наличии тяжелых заболеваний у арестантов. Данные решения стали основанием для дальнейшего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия было установлено восемь человек, освобожденных из СИЗО в результате липовых диагнозов, сообщали в Следственном комитете. Впоследствии, по сообщению адвоката Дмитрия Рощина, Кравченко переквалифицировали обвинение со взяточничества на превышение полномочий и злоупотребление ими. Свою вину врач не признал. Защита намерена просить суд об оправдательном приговоре.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913926968.html
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происшествия, москва, матросская тишина
Происшествия, Москва, Матросская тишина
Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили срок за липовые диагнозы

Бывшему главврачу "Матросской тишины" запросили 9 лет тюрьмы за липовые диагнозы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прокуратура в ходе прений запросила девять лет колонии строгого режима для бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александру Кравченко за махинации с липовыми диагнозами, сообщил РИА Новости в Преображенском суде Москвы в среду.
«
"Гособвинение в ходе прений сторон просит приговорить Кравченко к девяти годам колонии строгого режима и на три года запретить занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в системе здравоохранения", - сказала собеседница агентства.
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Кравченко задержали в Москве в январе 2022 года. По данным следствия, в 2020 по 2021 год он получал от арестованных и осужденных деньги за медицинские освидетельствования с "нужным" результатом - о наличии тяжелых заболеваний у арестантов.
Данные решения стали основанием для дальнейшего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия было установлено восемь человек, освобожденных из СИЗО в результате липовых диагнозов, сообщали в Следственном комитете.
Впоследствии, по сообщению адвоката Дмитрия Рощина, Кравченко переквалифицировали обвинение со взяточничества на превышение полномочий и злоупотребление ими. Свою вину врач не признал. Защита намерена просить суд об оправдательном приговоре.
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