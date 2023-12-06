https://ria.ru/20231206/generaly-1914130201.html
Путин подписал указ о присвоении генеральских званий
Путин подписал указ о присвоении генеральских званий - РИА Новости, 06.12.2023
Путин подписал указ о присвоении генеральских званий
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам ВС РФ, Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:02
2023-12-06T15:02
2023-12-06T15:22
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам ВС РФ, Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Таким образом, звание генерал-лейтенанта присвоено восьми военнослужащим ВС РФ, звание вице-адмирала - одному военнослужащему, звание генерал-майора - 20 военнослужащим, звание контр-адмирала - четырем военнослужащим. Также звание генерал-лейтенанта присвоено шести военнослужащим Росгвардии, звание генерал-майора - семи военнослужащим. Кроме того, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено двум сотрудникам Росгвардии, звание генерал-майора полиции присвоено также двум сотрудникам службы.Согласно указу, двое сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы получили звание генерал-майора внутренней службы. Также звание генерал-лейтенанта внутренней службы присвоено трем сотрудникам ФСИН, звание генерал-майора внутренней службы - четырем сотрудникам службы. Кроме того, звание генерал-лейтенанта внутренней службы получили двое сотрудников ФССП, а звание генерал-майора внутренней службы - шесть сотрудников службы.
https://ria.ru/20231122/zvaniya-1911068301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин подписал указ о присвоении генеральских званий
Путин присвоил звания генералов более 60 офицерам ВС и силовых ведомств