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В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 06.12.2023
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12:11 06.12.2023 (обновлено: 12:35 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/gaza-1914075123.html
В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы
В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 06.12.2023
В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы
Почти за месяц из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей, дипмиссии РФ продолжают работу на этом направлении, заявила официальный... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:11
2023-12-06T12:35
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
мария захарова
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти за месяц из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей, дипмиссии РФ продолжают работу на этом направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пятого декабря в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа - 120 человек. Всего, напомню, с 12 ноября, то есть практически за месяц, из сектора Газа удалось вывезти 898 граждан России и палестинцев - членов семей. Из них в Россию прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, российские дипломаты продолжают работу с израильскими, египетскими и палестинскими властями для эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа.
https://ria.ru/20231206/gaza-1914074541.html
россия
каир (город)
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россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), мария захарова, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Мария Захарова, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы

МИД: за месяц из Газы удалось вывести 898 россиян и членов их семей

© AFP 2023 / Said Khatib КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
 КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / Said Khatib
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти за месяц из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей, дипмиссии РФ продолжают работу на этом направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пятого декабря в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа - 120 человек. Всего, напомню, с 12 ноября, то есть практически за месяц, из сектора Газа удалось вывезти 898 граждан России и палестинцев - членов семей. Из них в Россию прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, российские дипломаты продолжают работу с израильскими, египетскими и палестинскими властями для эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа.
Палестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа
Вчера, 12:09
 
РоссияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКаир (город)Мария ЗахароваДомодедово (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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