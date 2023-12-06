https://ria.ru/20231206/gaza-1914075123.html

В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы

В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 06.12.2023

В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы

Почти за месяц из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей, дипмиссии РФ продолжают работу на этом направлении, заявила официальный... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:11

2023-12-06T12:11

2023-12-06T12:35

россия

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

мария захарова

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти за месяц из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей, дипмиссии РФ продолжают работу на этом направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пятого декабря в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа - 120 человек. Всего, напомню, с 12 ноября, то есть практически за месяц, из сектора Газа удалось вывезти 898 граждан России и палестинцев - членов семей. Из них в Россию прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, российские дипломаты продолжают работу с израильскими, египетскими и палестинскими властями для эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа.

https://ria.ru/20231206/gaza-1914074541.html

россия

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), мария захарова, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)