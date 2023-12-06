https://ria.ru/20231206/gaza-1914075123.html
В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы
В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 06.12.2023
В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы
Почти за месяц из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей, дипмиссии РФ продолжают работу на этом направлении, заявила официальный... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:11
2023-12-06T12:11
2023-12-06T12:35
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
мария захарова
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти за месяц из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей, дипмиссии РФ продолжают работу на этом направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пятого декабря в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа - 120 человек. Всего, напомню, с 12 ноября, то есть практически за месяц, из сектора Газа удалось вывезти 898 граждан России и палестинцев - членов семей. Из них в Россию прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, российские дипломаты продолжают работу с израильскими, египетскими и палестинскими властями для эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа.
https://ria.ru/20231206/gaza-1914074541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), мария захарова, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Мария Захарова, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МИД рассказали об эвакуации россиян из Газы
МИД: за месяц из Газы удалось вывести 898 россиян и членов их семей