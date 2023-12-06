https://ria.ru/20231206/gaz-1914069164.html

Ученые обнаружили газовый факел на дне Чукотского моря

Ученые обнаружили газовый факел на дне Чукотского моря - РИА Новости, 06.12.2023

Ученые обнаружили газовый факел на дне Чукотского моря

Ученые впервые за 30 лет исследований в Чукотском море обнаружили на дне выход газа из осадка в толщу воды, сообщил РИА Новости кандидат... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:46

2023-12-06T11:46

2023-12-06T11:56

наука

чукотское море

россия

наука

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Ученые впервые за 30 лет исследований в Чукотском море обнаружили на дне выход газа из осадка в толщу воды, сообщил РИА Новости кандидат геолого-минералогических наук, доцент заведующий Лаборатории сейсмических исследований Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Виктор Карнаух. Открытие было сделано в ходе арктической экспедиции сотрудников института на научно-исследовательском судне "Академик Опарин", стартовавшей в конце октября. Ученые вернулись из рейса в начале декабря. "Самое интересное в экспедиции – впервые за 30 лет исследований в Чукотском море обнаружили газовый факел - выход свободного газа из осадка в толщу воды. Никто ранее здесь не находил этой структуры. Под газовым факелом в осадках на записях нашего технического оборудования зафиксированы приповерхностные скопления газа – акустическая мутность. В этом месте структура достигает морского дна", - сказал Карнаух, который возглавлял экспедицию. По его словам, рядом с местом обнаружения факела расположен каньон Геральда. Раньше в нем фиксировали повышенное содержание метана. "Получается, газ выходит в водную толщу, и его несет в сторону каньона", - отметил Карнаух. Он уточнил, что факел – это признак того, что в этом месте высокое давление газовых флюидов. Открытие имеет академическое значение, но также важно и в практическом смысле. "Шельф наших морей – это стратегический резерв государства. Чукотское море – единственное с широчайшим шельфом - до 1 тысячи километров, он перспективен в части разведки. Это требует постановки буровых платформ, и их надо обезопасить. Нужно знать места, где ставить опасно. Газовый факел – это как раз опасность", - добавил Карнаух. Ученый также рассказал, что сотрудники института в ходе экспедиции сделали еще ряд важных открытий. Например, получена уникальная информация об особенностях рельефа морского дна и структуре осадочных отложений. В районе желоба Геральда обнаружено много 6-метровых промоин. Они могут быть связаны с сезонным опусканием холодных вод, либо водообменом. Эти промоины нужно еще исследовать, отметил Карнаух. "Нашли много древних палеоозер глубиной до 40 метров. Это свидетельство того, что в тех местах таяла мерзлота и погружался грунт. В процессе углубления озер происходило отложение осадков", - рассказал ученый. Также сотрудники ТОИ обнаружили акустические аномалии, свидетельствующие о существовании скоплений газа. Результаты исследований могут быть рекомендованы к использованию Министерству природных ресурсов РФ для дальнейшей разведки и определения запасов горючих полезных ископаемых на шельфе Чукотского моря. "Гидрохимики выполнили огромную работу в части измерения содержания парниковых газов в морской воде и приповерхностном слое воздуха", - рассказал собеседник.

https://ria.ru/20230925/nauka-1897806245.html

https://ria.ru/20170928/1505747998.html

чукотское море

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чукотское море, россия, наука