Подсчитано, сколько ЕС переплатил за газ из-за санкций против России
ЕС с февраля 2022 года из-за санкций переплатил за газ более 180 миллиардов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Евросоюз с февраля 2022 года потратил на импорт газа 304 миллиарда евро, переплатив за это из-за антироссийских санкций 185 миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
С февраля 2022 года, когда Брюссель начал вводить ограничения против Москвы, среднемесячная стоимость импорта газа в ЕС выросла до 15,2 миллиарда евро. Из них 7,7 миллиарда приходится на сжиженный природный газ, остальные 7,5 миллиарда — на трубопроводный. При этом в течение года до начала введения санкций европейские страны платили за газ в среднем 5,9 миллиарда евро (3,6 миллиарда за трубопроводный и 2,3 миллиарда за сжиженный).
Таким образом, за 20 месяцев переплата за газ составила 185 миллиардов евро, а всего на эти цели члены Евросоюза потратили 304 миллиарда евро. Такие суммы раньше ЕС расходовал за несколько лет: в 186 миллиардов обошелся газ с апреля 2017 года по конец 2021-го, а в 292 миллиарда — с 2013 по 2021 год.
Больше всего прибыли от этой ситуации получили США — 53 миллиарда евро. Следом идут Великобритания (27 миллиарда евро), Норвегия (24 миллиарда евро) и Алжир (21 миллиард евро). Россия, несмотря на сокращение объемов поставок, из-за роста цен получила дополнительные 14 миллиардов евро, столько же заработал и Катар.
Азербайджан из-за пересмотра газовой политики ЕС получил дополнительно 12 миллиардов евро, Ангола — пять миллиардов, Египет — четыре миллиарда, Тринидад и Тобаго — три миллиарда. Дополнительные два миллиарда евро заработали Нигерия и Камерун, еще по миллиарду — Ливия, Оман и Экваториальная Гвинея. Сравнительно небольшие суммы выручили еще 12 государств, в совокупности — почти два миллиарда евро.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России неоднократно заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные против России ограничения неэффективны.