https://ria.ru/20231206/g7-1914228579.html

Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России

Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России - РИА Новости, 06.12.2023

Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России

Страны G7 предпринимают меры против сетей военных закупок РФ и тех, кто помогает Москве приобретать оборудование, станки и ключевые ресурсы, говорится в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:41

2023-12-06T21:41

2023-12-06T21:41

россия

москва

владимир путин

g7

мид японии‎

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 предпринимают меры против сетей военных закупок РФ и тех, кто помогает Москве приобретать оборудование, станки и ключевые ресурсы, говорится в заявлении саммита. "Мы принимаем меры против сети военных закупок РФ и тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и ключевые ресурсы", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Японии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914221519.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, g7, мид японии‎, в мире