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Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России - РИА Новости, 06.12.2023
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21:41 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/g7-1914228579.html
Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России
Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России - РИА Новости, 06.12.2023
Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России
Страны G7 предпринимают меры против сетей военных закупок РФ и тех, кто помогает Москве приобретать оборудование, станки и ключевые ресурсы, говорится в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:41
2023-12-06T21:41
россия
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 предпринимают меры против сетей военных закупок РФ и тех, кто помогает Москве приобретать оборудование, станки и ключевые ресурсы, говорится в заявлении саммита. "Мы принимаем меры против сети военных закупок РФ и тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и ключевые ресурсы", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Японии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, владимир путин, g7, мид японии‎, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, G7, МИД Японии‎, В мире
Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России

Страны G7 заявляют, что предпринимают меры против сетей военных закупок России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие и боевые машины
Российские военнослужащие и боевые машины - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие и боевые машины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 предпринимают меры против сетей военных закупок РФ и тех, кто помогает Москве приобретать оборудование, станки и ключевые ресурсы, говорится в заявлении саммита.
«
"Мы принимаем меры против сети военных закупок РФ и тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и ключевые ресурсы", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Японии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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