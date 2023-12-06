https://ria.ru/20231206/g7-1914228579.html
Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России
Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России - РИА Новости, 06.12.2023
Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России
Страны G7 предпринимают меры против сетей военных закупок РФ и тех, кто помогает Москве приобретать оборудование, станки и ключевые ресурсы, говорится в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:41
2023-12-06T21:41
2023-12-06T21:41
россия
москва
владимир путин
g7
мид японии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586266301_0:498:2412:1855_1920x0_80_0_0_14280e0fd2921b78e6aa93d8069797bb.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 предпринимают меры против сетей военных закупок РФ и тех, кто помогает Москве приобретать оборудование, станки и ключевые ресурсы, говорится в заявлении саммита. "Мы принимаем меры против сети военных закупок РФ и тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и ключевые ресурсы", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Японии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914221519.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586266301_138:104:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c0105aa0d7fff6ce0940c29b69bd59d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, g7, мид японии, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, G7, МИД Японии, В мире
Страны G7 заявили о мерах против сетей военных закупок России
Страны G7 заявляют, что предпринимают меры против сетей военных закупок России