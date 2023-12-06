https://ria.ru/20231206/essekibo-1914012679.html

Венесуэла выдвинула ультиматум компаниям на шельфе Эссекибо

Венесуэла выдвинула ультиматум компаниям на шельфе Эссекибо - РИА Новости, 06.12.2023

Венесуэла выдвинула ультиматум компаниям на шельфе Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо "зоной интегральной обороны" и предложил нефтяным компаниям, работающим в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T02:29

2023-12-06T02:29

2023-12-06T03:04

венесуэла

гайана

в мире

николас мадуро

pdvsa

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913899721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_190bcb80d0d9b4d1da838344e58e38f2.jpg

МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо "зоной интегральной обороны" и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев, с оговоркой, что открыт для переговоров."Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства", - сказал Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства, которое транслировала его администрация в социальных сетях.Выступая с пакетом инициатив по итогам референдума, посвященного Эссекибо, Мадуро призвал депутатов национальной ассамблеи начать дебаты по Органическому закону об обороне создаваемого региона Гайана-Эссекибо. В качестве временной меры он предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо", его текст официально опубликуют в среду.Отдельно венесуэльский лидер предложил широко обсудить "очень жесткое правило, запрещающее заключать контракты с компаниями, которые работают с концессиями, в одностороннем порядке предоставленными Гайаной, в неделимитированном море".Он также сообщил, что Каракас начнет выдачу лицензий на разведку и добычу газа и нефти на территории Эссекибо. Крупнейшая ефтегазовая госкомпания Венесуэлы PDVSA, по словам Мадуро, создаст подразделение PDVSA-Эссекибо.В воскресенье в Венесуэле состоялся референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо, которая находится в Гайане. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле.Спор за Эссекибо между Венесуэлой и Великобританией, а также соседней Гайаной продолжается с XIX века — правительство боливарианской республики активизировало усилия по возвращению этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20231205/essekibo-1913808122.html

https://ria.ru/20231205/braziliya-1913855802.html

венесуэла

гайана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, гайана, в мире, николас мадуро, pdvsa