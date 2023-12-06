https://ria.ru/20231206/es-1914079993.html
Большинство жителей ЕС ожидают снижения уровня жизни, показал опрос
Большинство жителей ЕС ожидают снижения уровня жизни, показал опрос - РИА Новости, 06.12.2023
Большинство жителей ЕС ожидают снижения уровня жизни, показал опрос
Более 70% жителей стран Евросоюза ожидают снижения уровня жизни в 2024 году, при этом более трети европейцев уже испытывают сложности с оплатой своих счетов,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:25
2023-12-06T12:25
2023-12-06T12:25
в мире
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Более 70% жителей стран Евросоюза ожидают снижения уровня жизни в 2024 году, при этом более трети европейцев уже испытывают сложности с оплатой своих счетов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенные по заказу Европейского парламента (ЕП). "73% полагают, что уровень жизни снизится в будущем году. Более трети (37%) временно или большую часть времени испытывают сложности с оплатой своих счетов", - говорится в пресс-релизе ЕП по итогам опроса. Опрос проводился за полгода до выборов в Европарламент, намеченных на 6-9 июня 2024 года. В Европарламенте отмечают, что более половины европейцев (57%) интересуются предстоящими выборами. При этом 70% участников опроса согласились с тем, что действия ЕС имеют непосредственное влияние на их повседневную жизнь. Респонденты полагают, что европейские парламентарии должны заниматься, прежде всего, борьбой с бедностью (36%) и проблемами здравоохранения (34%). Также жителей стран ЕС волнуют вопросы изменения климата, поддержки экономики, создание новых рабочих мест, вопросы миграции и предоставления убежища. В исследовании, которое проводилось с 25 сентября по 19 октября 2023 года в 27 государствах ЕС, приняли участие 26 523 человека. Опросы проводились очно или по видеосвязи.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, европарламент
В мире, Евросоюз, Европарламент
Большинство жителей ЕС ожидают снижения уровня жизни, показал опрос
Опрос: 73% жителей ЕС полагают, что уровень жизни снизится в следующем году
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости.
Более 70% жителей стран Евросоюза ожидают снижения уровня жизни в 2024 году, при этом более трети европейцев уже испытывают сложности с оплатой своих счетов, свидетельствуют данные опроса
общественного мнения, проведенные по заказу Европейского парламента (ЕП).
"73% полагают, что уровень жизни снизится в будущем году. Более трети (37%) временно или большую часть времени испытывают сложности с оплатой своих счетов", - говорится в пресс-релизе ЕП по итогам опроса.
Европа готовится к ликвидации
Опрос проводился за полгода до выборов в Европарламент
, намеченных на 6-9 июня 2024 года.
В Европарламенте отмечают, что более половины европейцев (57%) интересуются предстоящими выборами. При этом 70% участников опроса согласились с тем, что действия ЕС имеют непосредственное влияние на их повседневную жизнь.
Респонденты полагают, что европейские парламентарии должны заниматься, прежде всего, борьбой с бедностью (36%) и проблемами здравоохранения (34%). Также жителей стран ЕС волнуют вопросы изменения климата, поддержки экономики, создание новых рабочих мест, вопросы миграции и предоставления убежища.
В исследовании, которое проводилось с 25 сентября по 19 октября 2023 года в 27 государствах ЕС, приняли участие 26 523 человека. Опросы проводились очно или по видеосвязи.
Это уже не остановить. Европа ищет способ избежать распада