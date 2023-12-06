https://ria.ru/20231206/es-1914079993.html

Большинство жителей ЕС ожидают снижения уровня жизни, показал опрос

Большинство жителей ЕС ожидают снижения уровня жизни, показал опрос - РИА Новости, 06.12.2023

Большинство жителей ЕС ожидают снижения уровня жизни, показал опрос

Более 70% жителей стран Евросоюза ожидают снижения уровня жизни в 2024 году, при этом более трети европейцев уже испытывают сложности с оплатой своих счетов,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:25

2023-12-06T12:25

2023-12-06T12:25

в мире

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Более 70% жителей стран Евросоюза ожидают снижения уровня жизни в 2024 году, при этом более трети европейцев уже испытывают сложности с оплатой своих счетов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенные по заказу Европейского парламента (ЕП). "73% полагают, что уровень жизни снизится в будущем году. Более трети (37%) временно или большую часть времени испытывают сложности с оплатой своих счетов", - говорится в пресс-релизе ЕП по итогам опроса. Опрос проводился за полгода до выборов в Европарламент, намеченных на 6-9 июня 2024 года. В Европарламенте отмечают, что более половины европейцев (57%) интересуются предстоящими выборами. При этом 70% участников опроса согласились с тем, что действия ЕС имеют непосредственное влияние на их повседневную жизнь. Респонденты полагают, что европейские парламентарии должны заниматься, прежде всего, борьбой с бедностью (36%) и проблемами здравоохранения (34%). Также жителей стран ЕС волнуют вопросы изменения климата, поддержки экономики, создание новых рабочих мест, вопросы миграции и предоставления убежища. В исследовании, которое проводилось с 25 сентября по 19 октября 2023 года в 27 государствах ЕС, приняли участие 26 523 человека. Опросы проводились очно или по видеосвязи.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html

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в мире, евросоюз, европарламент