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Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
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13:12 06.12.2023 (обновлено: 13:17 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ekonomika-1914091228.html
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин
Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:12
2023-12-06T13:17
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "О наших успехах говорят даже оппоненты. Открыто признают, что санкции не действуют", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев – 3,2%, а по итогам года ожидается около 3%.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин

Мишустин: об успехах российской экономики говорят даже оппоненты

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"О наших успехах говорят даже оппоненты. Открыто признают, что санкции не действуют", - сказал Мишустин.
Премьер отметил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев – 3,2%, а по итогам года ожидается около 3%.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Кремле оценили состояние российской экономики
29 ноября, 12:34
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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