https://ria.ru/20231206/ekonomika-1914091228.html

Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин

Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023

Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин

Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:12

2023-12-06T13:12

2023-12-06T13:17

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "О наших успехах говорят даже оппоненты. Открыто признают, что санкции не действуют", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев – 3,2%, а по итогам года ожидается около 3%.

https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912608682.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин