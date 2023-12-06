https://ria.ru/20231206/ekonomika-1914091228.html
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин
Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:12
2023-12-06T13:12
2023-12-06T13:17
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "О наших успехах говорят даже оппоненты. Открыто признают, что санкции не действуют", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев – 3,2%, а по итогам года ожидается около 3%.
https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912608682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Об успехах России говорят даже оппоненты, заявил Мишустин
Мишустин: об успехах российской экономики говорят даже оппоненты
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"О наших успехах говорят даже оппоненты. Открыто признают, что санкции не действуют", - сказал Мишустин
.
Премьер отметил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев – 3,2%, а по итогам года ожидается около 3%.
В Кремле оценили состояние российской экономики