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Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3"

Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3" - РИА Новости, 06.12.2023

Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3"

Актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью Wall Street Journal, что снимется в третьей части фильма "Малефисента". РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:49

2023-12-06T17:49

2023-12-06T17:50

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью Wall Street Journal, что снимется в третьей части фильма "Малефисента".Знаменитость рассказала, что будет работать над картиной параллельно с другими проектами, в том числе продюсированием и открытием модного дома. "Я не могу остановиться", — добавила Джоли. Обладательница премии "Оскар" не раскрыла детали сюжета, а также не рассказала, с кем из коллег появится на экране. Анджелина Джоли сыграла в дилогии "Малефисента" и "Малефисента: Владычица тьмы" злую волшебницу, обладающей практически безграничной силой. Вместе с ней в ленте также снялись Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Темпл и другие.

https://ria.ru/20221109/matritsa-1830003098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анджелина джоли (войт), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, кино и сериалы