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Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3" - РИА Новости, 06.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:49 06.12.2023 (обновлено: 17:50 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/dzholi-1914171902.html
Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3"
Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3" - РИА Новости, 06.12.2023
Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3"
Актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью Wall Street Journal, что снимется в третьей части фильма "Малефисента". РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:49
2023-12-06T17:50
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью Wall Street Journal, что снимется в третьей части фильма "Малефисента".Знаменитость рассказала, что будет работать над картиной параллельно с другими проектами, в том числе продюсированием и открытием модного дома. &quot;Я не могу остановиться&quot;, — добавила Джоли. Обладательница премии "Оскар" не раскрыла детали сюжета, а также не рассказала, с кем из коллег появится на экране. Анджелина Джоли сыграла в дилогии "Малефисента" и "Малефисента: Владычица тьмы" злую волшебницу, обладающей практически безграничной силой. Вместе с ней в ленте также снялись Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Темпл и другие.
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анджелина джоли (войт), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, кино и сериалы
Анджелина Джоли (Войт), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Культура, Кино и сериалы
Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3"

Анджелина Джоли проговорилась о съемках в третьей части фильма "Малефисента"

© AP Photo / Richard ShotwellАнжелина Джоли
Анжелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью Wall Street Journal, что снимется в третьей части фильма "Малефисента".
Знаменитость рассказала, что будет работать над картиной параллельно с другими проектами, в том числе продюсированием и открытием модного дома.
«

"Я не могу остановиться", — добавила Джоли.

Обладательница премии "Оскар" не раскрыла детали сюжета, а также не рассказала, с кем из коллег появится на экране.
Анджелина Джоли сыграла в дилогии "Малефисента" и "Малефисента: Владычица тьмы" злую волшебницу, обладающей практически безграничной силой.
Вместе с ней в ленте также снялись Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Темпл и другие.
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