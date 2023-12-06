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Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3"
Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3" - РИА Новости, 06.12.2023
Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3"
Актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью Wall Street Journal, что снимется в третьей части фильма "Малефисента". РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:49
2023-12-06T17:49
2023-12-06T17:50
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью Wall Street Journal, что снимется в третьей части фильма "Малефисента".Знаменитость рассказала, что будет работать над картиной параллельно с другими проектами, в том числе продюсированием и открытием модного дома. "Я не могу остановиться", — добавила Джоли. Обладательница премии "Оскар" не раскрыла детали сюжета, а также не рассказала, с кем из коллег появится на экране. Анджелина Джоли сыграла в дилогии "Малефисента" и "Малефисента: Владычица тьмы" злую волшебницу, обладающей практически безграничной силой. Вместе с ней в ленте также снялись Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Темпл и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджелина джоли (войт), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, кино и сериалы
Анджелина Джоли (Войт), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Культура, Кино и сериалы
Анджелина Джоли снимется в "Малефисенте-3"
Анджелина Джоли проговорилась о съемках в третьей части фильма "Малефисента"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Актриса Анджелина Джоли рассказала
в интервью Wall Street Journal, что снимется в третьей части фильма "Малефисента".
Знаменитость рассказала, что будет работать над картиной параллельно с другими проектами, в том числе продюсированием и открытием модного дома.
«
"Я не могу остановиться", — добавила Джоли.
Обладательница премии "Оскар" не раскрыла детали сюжета, а также не рассказала, с кем из коллег появится на экране.
Анджелина Джоли сыграла в дилогии "Малефисента" и "Малефисента: Владычица тьмы" злую волшебницу, обладающей практически безграничной силой.
Вместе с ней в ленте также снялись Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Темпл и другие.
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